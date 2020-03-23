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Стина Нильссон объявила о переходе в биатлон

23.03.2020 09:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Шведская лыжница, олимпийская чемпионка-2018 в личном спринте и двукратная чемпионка мира 2019 года Стина Нильссон собирается перейти из лыжных гонок в биатлон.



В сезоне-2019/20 Нильссон снялась с многодневки "Тур де Ски" из-за последствий травмы ребра и досрочно завершила сезон, заняв по его итогам 29-е место в общем зачете.

"Моя идея изначально была в том, чтобы выступить еще на одной Олимпиаде и перейти в биатлон после сезона-2021/22. Но из-за травмы у меня было больше времени, чтобы подумать и попробовать себя в стрельбе, и я поняла, что я действительно не хочу больше ждать. Мне это слишком нравится.

Я спокойно отношусь к трудностям в биатлоне. Изучение всего, что связано с оружием, будет для меня большой проблемой, но это и задача, которую я с нетерпением жду. Наверное, мне просто нужно практиковаться.


Думаю, что биатлон и я можем многое дать друг другу. Я буду хорошим спарринг-партнером на интервальных тренировках, в то же время я могу многому научиться у профессионалов в стрельбе.

Мне бы хотелось, чтобы лыжные гонки и биатлон шли рука об руку. Мои амбиции заключаются в том, чтобы остаться, по крайней мере, такой же хорошей лыжницей и продолжать выступать за мой лыжный клуб IFK Mora в эстафетах чемпионата Швеции", — приводит слова Нильссон Expressen.
 
 
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Шведская лыжница, олимпийская чемпионка-2018 в личном спринте и двукратная чемпионка мира 2019 года Стина Нильссон собирается перейти из лыжных гонок в биатлон.
 
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