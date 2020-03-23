|
Россия сняла запрет на въезд на свою территорию для белорусов и других граждан стран СНГ
Источник материала: Партизан
Ограничения на въезд в Россию, введенное 18 марта, не распространяются на граждан стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии. Соответствующее распоряжение подписало Правительство РФ,
В Содружество Независимых Государств, напомним, входят Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Украина является наблюдателем, Туркменистан в качестве ассоциативного члена.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ограничения на въезд в Россию, введенное 18 марта, не распространяются на граждан стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии. Соответствующее распоряжение подписало...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)