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Обновлённые банкноты номиналом 20 и 50 рублей вводятся в обращение в Беларуси. Что в них изменилось?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Усиленная защита и изменённый дизайн. 23 марта вводятся в обращение обновлённые банкноты номиналом в 20 и 50 белорусских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, на 50-рублёвой купюре будут использоваться изображения с цветопеременным эффектом.
Несколько изменится и дизайн новых банкнот. В качестве года выпуска будет указываться 2020-й, а не 2009-й, а написание слова «пяцьдзесят» будет заменено на «пяцьдзясят» в связи с новыми правилами белорусского языка.
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Обновлённые банкноты номиналом 20 и 50 рублей вводятся в обращение в Беларуси. Что в них изменилось?
Новости Беларуси. Усиленная защита и изменённый дизайн. 23 марта вводятся в обращение обновлённые банкноты номиналом в 20 и 50 белорусских рублей, сообщили в...
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