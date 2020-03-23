Какой краской красить стены в квартире: отвечаем на популярные вопросы

Источник материала: Tut.by



В жизнь каждого человека неизбежно врывается испытание под названием ремонт. Кто-то наслаждается приятными хлопотами, а для других это головная боль. Особенно если нет опыта в выборе строительных и отделочных материалов. Сегодня TAM.BY подскажет, какой краской красить стены в квартире, и ответит на важные вопросы.

Содержание:

Какие бывают виды краски для стен





Мы будем изучать краски не по цветовой палитре, а по качественным характеристикам. В зависимости от них краски делятся на:

водоэмульсионные (акриловые, латексные, силиконовые, краски на основе ПВА);

алкидные;

масляные;

экокраски.

Давайте рассмотрим, для каких целей применяется каждый из видов краски для стен.

Водоэмульсионная краска

Краска, растворителем для которой служит обычная вода. Благодаря этому такую краску еще называют водорастворимой или воднодисперсионной (второй вариант чаще используют в описании продукта).

Плюсы . Из всех видов краски для стен воднодисперсионная считается достаточно выгодным вариантом в соотношении цена-качество. «Терпит» загрязнения и легко отмывается, не теряя свойств. Не имеет запаха.

Минусы . Плохо наносится на металл и глянцевые поверхности из-за большой доли воды.

Латексная краска

Водорастворимый краситель на основе латексных полимеров. Ложится на поверхность тонким слоем, что дает возможность наносить на стены как самостоятельный, так и финишный слой (поверх обоев, штукатурки).

Плюсы . Краска проявляет устойчивость к механическим повреждениям. Можно использовать для отделки внутренних стен дома или общественных помещений.

Минусы . Непаропроницаемая краска, т. е. «не дышит».

Акриловая краска

Воднодисперсионная краска с добавлением акриловых смол. Отличается износостойкостью, при нанесении образует защитную пленку. Подходит для покрытия стен в общественных местах и жилых комнатах, влажных помещениях.

Плюсы . Благодаря смолам в составе имеет защитный слой, стойкий к истираниям. Ложится плотным слоем, быстро сохнет. Может использоваться во влажных помещениях. Отсутствие запаха после нанесения.

Минусы . Стены с такой краской плохо «дышат».

Краска на основе ПВА

Разновидность водорастворимой краски с содержанием клея ПВА. Бюджетный вариант, который быстро загрязняется на стенах, поэтому чаще используется для покрытия потолков.

Плюсы . Дешевизна, высокая паропроницаемость (краска экологична для помещения).

Минусы . Непрактичность, невозможность использовать в комнатах с высокой влажностью.

Алкидная краска

Так называемая краска-эмаль, создающая тонкий защитный слой. В отличие от латексной или акриловой краски, высыхает благодаря окислению, соприкасаясь при нанесении.

Плюсы . Хорошо защищает от влаги, износостойкая. Подходит для укрытия металла от коррозии.

Минусы . Неприятный резкий запах (лучше для наружного применения). Влагонепроницаемая (недышащая).

Масляная краска

Растворителем служат масла, олифы (искусственные и натуральные). Масляную краску можно наносить на бетон, штукатурку, металл, дерево. Из-за технических качеств больше подходит для нежилых комнат, а лучше — для наружного применения.

Плюсы . Очень износостойкая, низкая стоимость.

Минусы . Из-за масляной основы долго сохнет, специфически пахнет, не пропускает воздух. По последней причине возможно отслоение во влажных условиях.

Силиконовая краска

Производится на основе водной дисперсии и силиконовых смол. Создает тонкую пленку, пропускающую воздух, поэтому держит баланс между влажным воздухом и углекислым газом. Подходит для влажных комнат и защиты фасадов от повышенной влажности.

Плюсы . Устойчива к истираниям, паропроницаемая и водостойкая. Не образует плесени.

Минусы . Высокая стоимость.

Экокраска

При производстве такой краски не используются вредные для человека и окружающей среды вещества. В состав могут входить натуральные компоненты. Часто используется такая краска для стен в гостиной или детской.

Плюсы . Безопасный состав.

Минусы . Долгое высыхание. Дороговизна.

Какую выбрать краску для стен при ремонте





При выборе краски ориентируйтесь не только на стоимость и возможности палитры, но и на качественные характеристики материала.

Кухня. В этой комнате покрытие терпит агрессивные условия (влага, жир, высокие температуры). Рекомендуется использовать для кухни латексную или силиконовую краски.

Гостиная. Краска для стен в гостиной должна обладать высокой износостойкостью, ведь эта часть квартиры чаще всего подвергается механическим воздействиям. Подойдут: акриловая, латексная. Силиконовая не выгорает от солнечных лучей.

Спальня. Для спальни будет достаточно бюджетной акриловой краски (обратите внимание, чтобы ее можно было мыть). Благодаря известным нам качествам для детских комнат часто выбирают экокраску.

Ванная. Во влажных условиях хорошо зарекомендовала себя силиконовая краска. Можно заменить латексной.

Ищете, какой краской красить стены в квартире? Заходите в магазины стройматериалов из каталога TAM.BY и выбирайте всё для нового интерьера!