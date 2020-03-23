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Volkswagen показал рестомод e-Bulli на основе T1 Samba Bus 1966 года

23.03.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сочетание исторического наследия и современных технологий в области электрификации — так вкратце описывает Volkswagen один из своих экспонатов, подготовленных к шоу классических и винтажных автомобилей Techno Classica в Эссене.


Ее открытие было запланировано на 25 марта, но в итоге Techno Classica 2020 организаторы решили перенести на лето. Но в Volkswagen, посчитав такое ожидание томительным, в итоге рассекретили свой рестомод онлайн. Он получил неблагозвучное для нашего уха имя e-Bulli и, как подчеркивают сами создатели, становится своего рода промежуточным звеном между электрическим фургоном T2 образца 1972 года и будущей моделью ID. Buzz, начало производства которой запланировано на 2022 год.


Узнаваемые круглые фары исторического оригинала стали светодиодными, но прочие нововведения у этого вэна заметны, если заглянуть в салон, из главных особенностей — кожаная отделка сидений, цифровая приборная панель с изображением спидометра в духе оригинального прибора, переработанный рычаг трансмиссии и деревянная отделка пола, напоминающая палубу.


В системе электропривода e-Bulli используются современные узлы и агрегаты от подразделения Volkswagen Group Components, которые будут применяться на грядущих электрокарах ID-семейства. Электродвигатель развивает 83 л.с. и 212 Нм крутящего момента и установлен в тандеме с одноступенчатым редуктором в задней части кузова на месте 44-сильной бензиновой «четверки» оригинального T1 Samba Bus. Литий-ионная батарея емкостью 45 кВт·ч размещена под полом салона и обеспечивает пробег до 200 км на одной зарядке.


Также рестомод получил модернизированное шасси с регулируемыми амортизаторами. Максимальная скорость e-Bulli ограничена на отметке 130 км/ч. Известно также, что за превращение T1 Samba Bus в электрокар необходимо выложить как минимум 64 900 евро.

 
 
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Сочетание исторического наследия и современных технологий в области электрификации - так вкратце описывает Volkswagen один из своих экспонатов, подготовленных к шоу...
 
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