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Хозяйства Брестского района завершили сев ранних зерновых

23.03.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Хозяйства Брестского района завершили сев ранних зерновых культур, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя райисполкома Анатолий Щупленков.

Хозяйства Брестского района завершили сев ранних зерновых

Весь яровой клин в Прибужском регионе занимает 21 тыс. га, в том числе ранние зерновые - 3650 га. В этом году погодные условия позволили аграриям вывести сеялки в поле на неделю раньше обычного и поддерживать высокие темпы работ - ежедневный прирост посевных площадей составлял 7-8%. "Похолодание последних дней не должно сказаться на всходах, так как зерно еще не успело прорасти. В любом случае, после заморозков проведем инвентаризацию, обследование посевов, чтобы сделать выводы", - сказал первый зампред райисполкома.

Он отметил, что 70% ярового сева займет кукуруза, под которую в районе отвели 14,9 тыс. га - на 2,5 тыс. га больше по сравнению с прошлым годом. Почти на 1 тыс. га (12%) также увеличены посевы озимых зерновых, которые в структуре зерновых и зернобобовых занимают 79%. Сельхозпредприятия уже провели первую подкормку озимых посевов. Параллельно вносятся удобрения под будущие посевы кукурузы и сахарной свеклы, ведется сев однолетних. Ожидается, что в первых числах апреля яровой сев в районе продолжится.

На 23 марта в Брестской области ранние яровые зерновые культуры посеяны на 71,7 тыс. га, или 65% от плана. Близки к выполнению задания Ивановский, Кобринский и Малоритский районы. Более двух третей площадей засеяны в Березовском, Дрогичинском, Пинском, Жабинковском, Пружанском районах.

 
 
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  Хозяйства Брестского района завершили сев ранних зерновых культур, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя райисполкома Анатолий...
 
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