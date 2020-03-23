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С 1 по 17 мая ветеранам ВОВ предоставлено право бесплатного проезда в поездах по стране и между Беларусью и Россией

23.03.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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С 1 по 17 мая ветеранам ВОВ предоставлено право бесплатного проезда в поездах по стране и между Беларусью и Россией
В соответствии с Указом Главы государства от 19 марта 2020 г. № 105 ветераны Великой Отечественной войны получили право на бесплатный проезд в поездах международного сообщения между Беларусью и Россией, а также в поездах внутриреспубликанского сообщения.

Так, ветеранам Великой Отечественной войны и сопровождающим их лицам (не более одного) предоставлено право на бесплатный проезд за счет средств Белорусской железной дороги (БЖД) в период с 1 по 17 мая 2020 года:

  • в купейных вагонах и вагонах с местами для сидения в составах поездов, курсирующих в международном сообщении между Беларусью и Россией за исключением транзитных поездов:
    • №13/14 Москва – Берлин,
    • № 17/18 Москва – Ницца,
    • № 23/24 Москва – Париж,
    • № 30/29 Калининград – Москва,
    • № 80/79 Калининград – Санкт-Петербург,
    • № 148/147 Калининград – Москва,
    • № 360/359 Калининград – Адлер,
    • № 426/425 Калининград – Челябинск,
    • прицепные вагоны Москва – Прага в составе поездов № 27 Москва – Брест, № 96 Брест – Москва и № 655/656 Минск – Брест;
  • в вагонах любой категории (кроме СВ) в составах поездов региональных линий бизнес-класса, межрегиональных линий и международных линий (в пределах страны) формирования БЖД.

Документ вступил в силу 19 марта 2020 г.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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