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С 1 по 17 мая ветеранам ВОВ предоставлено право бесплатного проезда в поездах по стране и между Беларусью и Россией
23.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Так, ветеранам Великой Отечественной войны и сопровождающим их лицам (не более одного) предоставлено право на бесплатный проезд за счет средств Белорусской железной дороги (БЖД) в период с 1 по 17 мая 2020 года:
Документ вступил в силу 19 марта 2020 г.
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С 1 по 17 мая ветеранам ВОВ предоставлено право бесплатного проезда в поездах по стране и между Беларусью и Россией
> В соответствии с Указом Главы государства от 19 марта 2020 г. № 105 ветераны Великой Отечественной войны получили право на бесплатный проезд в поездах международного...
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