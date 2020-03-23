Третья смена пожарного аварийно-спасательного поста № 11 г. Волковыска

Источник материала: Новости Волковыска

В рамках проекта #МЧСПомощьрядом мы продолжаем знакомить вас с теми, кто защищает нашу страну и граждан от чрезвычайных ситуаций и повышает уровень безопасности в обществе. Сегодня мы расскажем о третьей смене пожарного аварийно-спасательного поста №11 г. Волковыска.

Отделение третей смены пожарного аварийно-спасательного поста №11 Волковысского районного отдела по ЧС – это два опытных спасателя-профессионала, общий срок службы которых в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям 43 года.

Руководит отделением прапорщик внутренней службы Юрий Трухан. Ранее он служил мастером-спасателем отделения дегазации, дезактивации и пожаротушения пожарной аварийно-спасательной части №1. Несколько месяцев назад был назначен на нынешнюю должность.





Родился Юрий в Волковыске. После школы окончил Берестовицкое профессионально-техническое училище, где получил профессию «тракторист-шофер», отслужил в армии, а затем, по совету своего товарища и друга детства Михаила Панасика, поступил на службу в ряды спасателей. Из спортивных направлений предпочитает футбол и легкую атлетику. В свободное время с удовольствием помогает родителям на приусадебном участке. Он и технику отремонтирует, и любую хозяйственную работу отлично выполнит.

– Один из запомнившихся пожаров произошел в августе 2008 года. В центр оперативного управления поступило сообщение о том, что в райцентре по улице Коммунальной горит дом. Мы в составе пяти расчётов выехали к месту ЧП. Прибыли первыми. Наше звено проводило разведку и одной из комнат, буквально наощупь, в дыму, обнаружили хозяина без сознания. Через окно передали пострадавшего коллегам, а те – бригаде скорой медицинской помощи. Всё обошлось благополучно, – вспоминает Юрий.





За слаженные действия, проявленный профессионализм и самоотверженность при тушении пожара и спасение людей приказом областного управления МЧС Юрию Трухану объявлена благодарность. За добросовестную службу Юрий награжден грамотами Гродненского областного управления МЧС Республики Беларусь и областного Совета депутатов, Благодарственным письмом Волковысского районного Совета депутатов.

Михаил Панасик службу в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям с декабря 1995 года. Родом пожарный-спасатель из Волковыска. После школы с отличием окончил Гродненское профессионально-техническое училище №41 по специальности «электрослесарь контрольно-измерительных приборов». В Вооруженных Силах служил водителем-механиком. Увлекается легкой атлетикой и рыбалкой. Вместе с семьей предпочитает отдых на природе в палатках.

Награжден медалью «За безупречную службу» III степени и «150 лет пожарной службе Беларуси».

– Вернувшись из армии, немного отдохнул и начал искать работу. В 1995 году это было не просто: перемены в стране, безработица, низкие зарплаты... Безрезультатно обойдя несколько малых предприятий, возвращался домой и проходил мимо пожарной части. В это время на фасаде части ребята мыли и приводили в порядок пожарные машины после очередного выезда. «Может попробовать?» – подумал я. Подсказали, что идет военизация пожарной службы и набирают молодых людей. Так я задержался на 25 лет, о чем и не жалею», – рассказывает прапорщик внутренней службы.

– Запомнился первый выезд, когда был старшим пожарным. От удара молнии в деревне Колантаи загорелся дом-дача. Строение добротное, после ремонта. Хозяев дома не было. Когда прибыли, дом горел изнутри. Разряд попал в антенну, а по кабелю в телевизор. Соседи увидели дым и позвонили на пост. Тушили кровлю с чердака, а там оказалось несколько канистр с краской и олифой. Дом практически удалось сохранить. Хозяин был очень благодарен, поскольку он благоустраивал жилище для пожилой матери и делал это с особым трепетом и любовью, – вспоминает Михаил Панасик.





– Был и неординарный случай. В январе 2006 года мы с супругой собирались в гости к родственникам в Брест, а мороз был 28 градусов. Родители настаивали, чтобы мы отложили поездку, но мы все же решились. Добрались благополучно, а когда собирались возвращаться из гостей, я вышел прогреть машину. Когда я вышел из машины, услышал детский крик о помощи. Возле металлической лестницы на игровой площадке стояли две девочки. Подойдя ближе, я увидел, что у одной из них язык примерз к железной трубе и посинел. Немного успокоил малышку и побежал в общежитие. На крыльцо в этот момент вышла моя жена и у нее в пакете оказалась кружка. Я взял эту кружку и бегом к вахтеру за водой. Через несколько секунд я уже медленно лил теплую воду на язычок…. Когда из кружки выкатились последние капли – все получилось. Осмотрел малышку и отвел к родителям. Когда возвращались домой с женой – поймали себя на мысли «хорошо, что не передумали ехать к родственникам», – рассказывает Михаил.

Два друга детства Юрий и Михаил, а сегодня пожарные-спасатели, в далекие 80-ые годы играли вместе на одной улице, ходили в одну школу, позже служили в одном районном отделе по чрезвычайным ситуациям, и, прослужив почти 20 лет порознь, попали в одну смену одного небольшого боевого подразделения. Теперь они передают свой опыт подрастающему поколению, делятся знаниями с молодыми бойцами. Они частые гости в пришкольных лагерях, где мальчишкам и девчонкам оказывают технику и оборудование, рассказывают о безопасности дома и на улице.





Ребята не могут сидеть без дела и занимаются ремонтом диспетчерской, обновляют спортивный городок, ухаживают за аллеей фруктовых деревьев и планируют различные мероприятия по благоустройству подразделения и территории.

Семьи Трухан и Панасик вместе отмечают семейные и профессиональные праздники и даже стали кумовьями. Обе будущие супруги спасателей жили в одном подъезде, а сейчас обе работают медицинскими сестрами. Все эти совпадения дают уверенность в том, что этих огнеборцев судьба свела не случайно, а для того, чтобы вместе делать большое и важное дело. Ведь два спасателя – это сила.