В квартиру брестчанина залетела самая маленькая сова Европы. Раньше ее у нас не видели

Источник материала: Виртуальный Брест

Ночью 21 марта в квартиру брестчанина залетел воробьиный сыч — самая мелкая сова Европы, сообщает Брестское областное отделение АПБ.





Фото: Брестское областное отделение АПБ

Сыч залетел в квартиру на четвертом этаже многоэтажки. Брестчанин сразу сообщил об этом брестским орнитологам.

«Около часа ночи позвонил мужчина. Попросив прощения за поздний звонок, он рассказал, что к нему в квартиру на 4-м этаже залетела маленькая сова», — сообщило Брестское областное отделение АПБ.

Мужчина прислал орнитологам фотографию птицы. По изображению они определили, что в квартиру залетел воробьиный сыч — самая мелкая сова Европы.

Повреждений на птице обнаружено не было. После осмотра ее выпустили на свободу.

«Раньше воробьиный сыч в Бресте не встречался», — говорят в АПБ.