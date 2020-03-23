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В квартиру брестчанина залетела самая маленькая сова Европы. Раньше ее у нас не видели
23.03.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ночью 21 марта в квартиру брестчанина залетел воробьиный сыч — самая мелкая сова Европы, сообщает Брестское областное отделение АПБ.
Фото: Брестское областное отделение АПБ
Сыч залетел в квартиру на четвертом этаже многоэтажки. Брестчанин сразу сообщил об этом брестским орнитологам.
«Около часа ночи позвонил мужчина. Попросив прощения за поздний звонок, он рассказал, что к нему в квартиру на 4-м этаже залетела маленькая сова», — сообщило Брестское областное отделение АПБ.
Мужчина прислал орнитологам фотографию птицы. По изображению они определили, что в квартиру залетел воробьиный сыч — самая мелкая сова Европы.
Повреждений на птице обнаружено не было. После осмотра ее выпустили на свободу.
«Раньше воробьиный сыч в Бресте не встречался», — говорят в АПБ.
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Ночью 21 марта в квартиру брестчанина залетел воробьиный сыч — самая мелкая сова Европы, сообщает Брестское областное отделение АПБ. Фото: Брестское областное...
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