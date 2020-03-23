В Минске начался суд над организаторами «договорняков» в белорусском футболе

Источник материала: Tut.by

В суде Московского района Минска началось рассмотрение дела по организации договорных матчей в белорусском футболе.





В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены 20 лиц, которым инкриминировано совершение с февраля 2017 года по январь 2019 года противоправных действий в части организации договорных матчей.

В ходе предварительного расследования установлены:

15 подкупов участников профессиональных соревнований по ч. 1 и ч. 2 ст. 253 Уголовного кодекса;

одно покушение на такой подкуп по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 253 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

12 фактов хищений, связанных с мошенническим завладением денег букмекерских контор, по ч. 1, ч. 2 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.

Обвиняемым инкриминировано то, что они передали, а спортсмены футбольных и одной волейбольной команды приняли незаконные вознаграждения, будучи участниками матчей чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд Высшей и Первой лиг, матча Кубка Республики Беларусь по футболу, а также участниками матча чемпионата Республики Беларусь по волейболу, за обеспечение заранее оговоренных результатов.





В числе организаторов «договорняков» есть бывший форвард сборной Беларуси Виталий Ланько. Экс-полузащитник национальной команды Алексей Сучков — в списке игроков, принявших деньги за обеспечение необходимого результата.

Защитник БАТЭ Захар Волков, выступавший ранее за «Нафтан», амнистирован в связи с раскаянием.

Полный список выглядит следующим образом:

Ланько В. А., Боровицкому В. А. предъявлены обвинения за подкуп участников соревнований;

Козлову А. П., Горбачеву М. К., Лисице И. А., Сучкову А. В., Юдицкому А. И., Белявскому В. Г., Белявскому А. Г., Лебедеву Д. С., Голику В. А., Белявскому Е. Д., Прокопенко А. П., Цветинскому С. В., Штыгелю А. В., Теплову А. Л., Холодкову И. В., Тарликовскому А. В., Костежу А. В. — за прием денежного вознаграждения за оказание влияния на результаты соревнований.

Также материалы проверки в отношении Айдова Д. М., являющегося гражданином России и постоянно проживающего на территории этого государства, выделены в отдельное производство.