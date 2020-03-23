|
Назван размер скидки на нефть, которую Россия предоставит Беларуси
23.03.2020 15:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: belaruspartisan.by
С 1 апреля российский нефтяные компании готовы полностью восстановить поставки в Беларусь. При этом скидка будет увеличена.
Как сообщает
В минувшую пятницу Александр Лукашенко сообщил, что российская сторона согласилась с предложениями Беларуси по поводу поставок нефти.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 апреля российский нефтяные компании готовы полностью восстановить поставки в Беларусь. При этом скидка будет увеличена.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)