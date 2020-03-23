В Смолевичском районном Центре ремесел прошел День правовой информации для учащихся средней школы №3 г. Смолевичи. Мероприятие было организовано совместно с Орджоникидзевской библиотекой.

В актовом зале центра собрались более 70 учащихся школы. Ребят поприветствовала директор РЦР Галина Ивановна Харламова.

– Каждый человек с рождения и в течение жизни приобретает много прав, которые он должен знать и уметь ими пользоваться. Но вместе с правами у человека есть определенные обязанности и ответственность за их выполнение, неисполнение которых может привести к неприятным последствиям, а порой и к уголовной ответственности. Сегодня мы поговорим о правах и обязанностях, и выясним, как вы разбираетесь в законах, по которым мы живем, – обратилась к школьникам Галина Ивановна.

Об ответственности несовершеннолетних, законодательстве ребятам рассказал участковый инспектор ИДН Смолевичского РОВД Роман Геннадьевич Пичугин.

– В работе с детьми очень важна профилактика. Сейчас на учете в ИДН состоят 81 несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. Мы постоянно проводим встречи в школах, акции и другие мероприятия, чтобы донести детям, что за любое противоправное деяние придется ответить, – рассказал корреспонденту «КС» Роман Геннадьевич.

Чтобы закрепить полученные от правоохранителя знания библиотекарь Орджоникидзевской библиотеки Татьяна Константиновна Пенкина провела со школьниками правовую игру «Подросток и закон».

Также ребятам показали хронико-документальный фильм о правах ребенка и семейно-бытовых отношениях: «Старая сказка на новый лад».

В конце мероприятия Галина Харламова подвела итог, призвав ребят ответственно относиться к собственному здоровью и личной безопасности, не допускать совершение правонарушений и быть законопослушными.

Лидия СУДНИКОВИЧ. Фото автора

На фото: Инспектор ИДН Смолевичского РОВД Роман Пичугин беседует со школьниками.