ЖЕРТВУЯ СВОЕЙ  ЖИЗНЬЮ

Верхменская средняя школа находится в центре Алесино, куда она “перебралась” из соседней деревни в новое здание в 1969 году, сохранив за собой старое название. Оно в память о народном песняре Якубе Коласе, учительствовшем в ней в молодые годы и прославившем ее в своем произведении.

Школа носит имя своего бывшего воспитанника Виктора Андреевича Тумара – Героя Советского Союза. Родился он в деревне Пелека в 1919 году, трудовой путь начал рабочим торфопредприятия “Красное Знамя”. До обидного коротким оказался этот путь. Обещал после службы в Красной Армии, в ряды которой был призван в1940 году, вернуться в ставший родным коллектив.

Крестьянская закалка вкупе с рабочей хваткой помогли ему быстро овладеть солдатским мастерством. В полной мере проявить его пришлось через год уже не в учебном, а в настоящем бою с двинувшими на нашу Родину нацистскисми полчищами. Буквально с первых дней на фронте. Испытал с однополчанами горечь отступления по истерзанным степям Украины, тяжелых оборонительных сражений по сдерживанию зарвавшегося врага, и радость первых побед. После коренного перелома в войне в пользу Советского Союза нацисты под натиском Красной Армии откатывались все дальше на запад. Ясско-Кишиневская стратегическая наступательная операция ставила целью завершить освобождение Молдавии, вывести Румынию из войны на стороне Германии, открыть дорогу на Балканы. Длилась она 20-29 августа 1944 года. Взятые в кольцо немецкие дивизии, пытались вырваться из “котла”. На их пути непреодолимой стеной стояли красноармейцы.

…Артиллерийская обработка переднего края обороны верный признак того, что противник скоро бросится в атаку. Это прекрасно понимали бойцы окопавшейся роты 95-го мотострелкового полка. Едва прекратились разрывы снарядов, как раздался рев танковых моторов. Немцы, видимо, надеялись, что после смертоносного урагана уцелевшие солдаты под напором брони в панике побегут и прорыв будет обеспечен. Но это был не сорок первый год, врагу противостояли закаленные в битвах, овладевшие солдатским мастерством воины. Танки на ходу изрыгая огонь своих пушек, вот-вот готовы были проутюжить окопы обороняющихся. Им навстречу полетели протвотанковые гранаты. Несколько машин завертелись на месте, слетев с гусениц, зачадили моторными отсеками. Но два тяжелых “тигра” и бронетранспортер, непрерывно строча из пулеметов, обошли их, готовые ворваться на позиции роты. Участь им была уготована та же, что и застывшим в бессилии бронированным монстрам с крестами на бортах.

Командир роты старший лейтенант Сергей Степанов выверенными бросками гранат подорвал их. Атака врага захлебнулась. Только тот не собирался сдаваться. Перегруппировав силы, подтянув резервы, гитлеровцы с еще большим остервенением предприняли попытку сломить сопротивление красноармейцев. Разгорался жестокий бой. Шести танкам удалось прорваться во фланг роты. Оставались только десяток-другой метров, чтобы смять ее.

В предчувствии скорой победы, танки взвыли с новой силой. Одноко недолог был их всплеск, вскоре два забились в предсмертной агонии. Вставшая на их пути только горстка советских воинов –старший сержант Илья Назаров, рядовые Виктор Тумар, Степан Кушелев во главе со своим командиром Сергеем Степановым поразили цели противотанковыми гранатами.

Остальные прибавили скорости в попытке прорваться сквозь поредевшую цепочку обороняющихся. Ощетинившийся “тигр” совсем рядом со старшим лейтенантом. “Не пройдешь, гад!” –крикнул ротный Сергей Степанов и бросился со связкой гранат под ревущего бронированного монстра.

Остальных по примеру командира взяли на себя его бесстрашные бойцы. В этом неравном поединке они победили. Виктор Тумар и Илья Назаров ценой собственной жизни.

Подвиг нашего земляка в наградном листе представлен так:

“ В бою 30 мая 1944 года в районе высоты 193 вместе с группой бойцов Тумар вступил в неравный бой с прорвавшимися танками противника, которые пытались сломить сопротивление наших бойцов и прорваться в тыл батальона. В этом неравном бою Тумар, следуя примеру своего командира старшего лейтенанта Степанова, пошел на сближение с немецким “тигром”. Тумар бросился с гранатами под танк и, жертвуя своей жизнью, подорвал его.”

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года рядовому Тумару Виктору Андреевичу и старшему сержанту Назарову Илье Семеновичу за проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками мужество, отвагу и героизм посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Старший летенант Сергей Степанов посмертно награжден орденом Ленина. Оставшийся в живых С. И. Кушелёв удостоен звания Героя Советского Союза.

Приказом Министра обороны СССР от 29 июля 1966 года Герои Советского Союза ст. сержант Назаров И. С. и рядовой Тумар В. А. навечно зачислены в списки 1-й стрелковой роты 95-го Мотострелкового Ясского полка.

Похоронены герои на военном кладбище в румынском городе Яссы.

На торфопредприятии “Красное Знамя” установлен бюст Виктора Андреевича.

В музее Верхменской средней школы имени В. А. Тумара по крупицам собран материал о таком коротком жизненном пути ее выпускника-героя. Здесь проходят уроки мужества, ребята сердцем прикасаются к подвигу земляка.

В стране нет больше подобных учебных заведений, которые бы отличала такая историческая и личностная особенность – народного писателя и героя-воина.

Николай Шлома.



