Lexus UX стал первым в мире автомобилем с татуировкой

Источник материала: Tut.by

Lexus презентовала необычную интерпретацию городского кроссовера UX . Проект был реализован совместно со знаменитым тату-мастером Клаудией Де Сабе из Лондона, вдохновлявшейся сюжетами из традиционного японского художественного творчества.





Изначально белый кроссовер UX выполнил роль «холста», на который нанесли изображение особой дрелью (в качестве татуировочной машинки). Вначале тату-мастер использовала дрель для частичного прорезания краски до металла и получения сложного узора. Затем вручную расписала полученный рисунок 5 литрами автомобильной краски, выделив детали. А завершающим штрихом стало сусальное золото — оно позволило создать блики и сделать изображение объемным. После этого на кузов нанесли лаковое покрытие, которое сможет защитит «татуировку» от внешних факторов.





Главным героем художественного произведения Клаудии Де Сабе стал карп кои во всю длину автомобиля. Карп кои — известный символ традиционного японского искусства, который символизирует мудрость, упорство и мужество.





Весь процесс с момента создания первых эскизов до реализации занял полгода, а само изображение было выполнено за 5 дней. В течение этих 5 дней Клаудия Де Сабе трудилась по 8 часов, а помогал ей супруг — японец Ютаро.

Данный проект является данью уважения мастерству такуми, которое используется при создании автомобилей Lexus. Татуированный экземпляр UX не предназначен для продажи, но подобная индивидуальная работа оценивается примерно в 120 тысяч фунтов.