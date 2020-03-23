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Беларусбанк с 23 марта ввел изменения по кредитам на недвижимость

23.03.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусбанк с 23 марта ввел изменения по выдаче кредитов на недвижимость. Среди новшеств — повышение процентной ставки и введение возможности возвращать заём как равными долями, так и платежами на уменьшение. Изменения затронули как займы на строительство, так и на приобретение недвижимости.

Беларусбанк с 23 марта ввел изменения по кредитам на недвижимость

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

С 23 марта процентная ставка на строительство и приобретение жилья на общих условиях выросла до 14,19%. Ранее она составляла 12,32%.

Повышение процентной ставки связано с решением Нацбанка по пересмотру расчетной величины стандартного риска (РВСР). Грубо говоря, это процентный потолок по вкладам и займам, которого придерживаются банки. Основное изменение по кредитам: этот показатель подняли. Ранее некоторые банки уже подняли ставки по займам на недвижимость до 14,19%, среди них — Франсабанк и Белагропромбанк.

Еще одно изменение по кредитам на недвижимость, которое ввел Беларусбанк, — возможность возвращать заём как равными долями (аннуитетный платеж), так и платежами на уменьшение (дифференцированный). Но клиенту нужно определиться, как он будет выплачивать кредит, до заключения договора. В процессе выплаты займа перейти от аннуитета к дифференцированному платежу и наоборот не получится. Это новшество касается как кредитов на приобретение жилья, так и на строительство.

 
 
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  Беларусбанк с 23 марта ввел изменения по выдаче кредитов на недвижимость. Среди новшеств — повышение процентной ставки и введение возможности возвращать заём...
 
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