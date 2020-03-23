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В столице 1 апреля подорожают услуги автостоянок
Источник материала: Tut.by
С 1 апреля в столице вырастут цены на услуги автостоянок, находящихся в ведении ГО «Гаражи, автостоянки и парковки». Об этом
Согласно новым тарифам, для физлиц стоимость хранения автомобилей с допустимой максимальной массой до 3,5 тонны включительно составит 38 рублей в месяц (ранее 36 рублей). Это не касается автостоянок № 15 и № 92, расположенных на улице Кальварийской и на улице Гикало, 1а. Здесь тариф всегда был выше, сейчас он составляет 40 рублей.
Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц цена вырастет до 42 рублей в месяц (ранее 40 рублей).
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Согласно новым тарифам, стоимость хранения автомобилей вырастет на 2 рубля.
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