Лето уже скоро – подумай, чем займешься ты. Членов БРСМ приглашают студотряды

Источник материала: Ивьевский край

Открытый диалог на тему работы студенческих отрядов в Ивьевском районе в начале этой недели состоялся между учащимися Ивьевский ГСПЛ и и.о первого секретаря Ивьевского РК ОО "БРСМ" Ариной Бородынкиной.

Лидер молодежной организации отметила, что работа в студенческом отряде поможет молодому человеку в будущем. Во-первых, это дополнительная специальность или первые навыки профессиональной деятельности. Во-вторых, атмосфера неформального общения. В- третьих, обретение уверенности в собственных силах; возможность заработать. В-четвертых, практическая школа лидерства и работы в команде.

Работа в составе студенческого отряда дисциплинирует и адаптирует к жизни!

– Ежегодно в Ивьевском районе работают 13 молодежных студенческих отрядов, – рассказала А. Бородынкина, – 2 из них имеют экологическую направленность и 11 сельскохозяйственного профиля. Молодые люди с удовольствием часть летних каникул посвящают участию в студотрядовском движении. Надеемся, что в этом году активность их только возрастет.

Для того, чтобы попасть в студотряд достаточно быть членом Белорусского республиканского союза молодежи, обратиться в первичную организацию по месту учебы или работы и заполнить анкету по трудоустройству. На все интересующие вас вопросы ответят в районном комитете БРСМ по тел. 2-63-57.

АНКЕТА ЗДЕСЬ .. https://drive.google.com/open?id=1em6wcNPZD7yrXv7Htxso5J4JtLVH1z8B

И. МИХАЙЛОВА.