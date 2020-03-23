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Семь хоккеистов дисквалифицированы за «договорняки». Среди них - игроки сборной и команды президента

23.03.2020 19:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Беларуси вынес решение относительно договорного матча Экстралиги между «Динамо-Молодечно» и «Могилевом».


hockey.by

Напомним, что команда из Молодечно тогда уступила одному из аутсайдеров чемпионата 5:6, ведя по ходу игры 5:1.

Хоккеисты команды Сергей Шелег, Алексей Иванов и Вячеслав Лисичкин согласить проиграть в этой встрече и вовлекли в «дело» Станислава Кучкина, Павла Боярчука и Александра Сырея. Позже с подачи Сырея к шестерке добавился и Никита Устиненко.

За это им обещалось на всех от 7 до 15 тысяч долларов.

Федерация привлекла к расследованию правоохранительные органы. В итоге дело в отношении Иванова, Устиненко, Сырея и Шелега передано на рассмотрение в прокуратуру. В отношении Лисичкина, Боярчука и Кучкина вынесено постановление о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям (в связи с деятельным раскаянием).


Сергей Шелег. Фото: ХК «Динамо-Молодечно»

Также в ходе следствия было установлено, что тренер команды «Динамо-Молодечно» Игорь Кривошлык лично и через третьих лиц в период с августа по ноябрь 2019 года сделал более 20 ставок на матчи Кубка и чемпионата Беларуси с участием молодеченцев.

О том, что матч будет договорным, знали еще три хоккеиста клуба: Артем Волков, Дмитрий Амброжейчик и Никита Феоктистов. Они отказались «сдавать» игру, но и не сообщили в правоохранительные органы.

Федерация оштрафовала на 8100 рублей и дисквалифицировала на год Сергей Шелега, Никиту Устиненко, Алексея Иванова, Станислав Кучкина, Вячеслава Лисичкина, Александра Сырея и Павла Боярчука.

Тренер Игорь Кривошлык получил бессрочную дисквалификацию. Волков, Амброжейчик и Феоктистов оштрафованы на 1350 рублей.

О датах судебного заседания пока не сообщается.

Отметим, что среди участников договорных матчей есть и довольно известные хоккеисты. Никита Устиненко выступал за сборную Беларуси на чемпионатах мира. К матчам в составе национальной команды привлекались Сергей Шелег и Павел Боярчук.

Вячеслав Лисичкин является игроком команды президента Беларуси.

Не сообщившие о договорном матче Дмитрий Амброжейчик, Артем Волков и Никита Феоктистов также выступали за сборную Беларуси и провели немало матчей в КХЛ.

 
Теги: Могилев
 
 
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Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Беларуси вынес решение относительно договорного матча Экстралиги между «Динамо-Молодечно» и «Могилевом».
 
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