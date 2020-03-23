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Новости экономики за 23.03.2020

23.03.2020 19:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почему Нацбанк отправляет бумажные купюры на карантин, и можно ли получить пенсию, не выходя из дома? Предоставят ли белорусским предприятиям налоговые каникулы, а физлицам – отсрочки по кредитам? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности в видеоматериале.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
 
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Новости Беларуси. Почему Нацбанк отправляет бумажные купюры на карантин, и можно ли получить пенсию, не выходя из дома? Предоставят ли белорусским предприятиям...
 
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