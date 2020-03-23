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Новости экономики за 23.03.2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Почему Нацбанк отправляет бумажные купюры на карантин, и можно ли получить пенсию, не выходя из дома? Предоставят ли белорусским предприятиям налоговые каникулы, а физлицам – отсрочки по кредитам? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. Почему Нацбанк отправляет бумажные купюры на карантин, и можно ли получить пенсию, не выходя из дома? Предоставят ли белорусским предприятиям...
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