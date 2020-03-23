Новости экономики за 23.03.2020

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почему Нацбанк отправляет бумажные купюры на карантин, и можно ли получить пенсию, не выходя из дома? Предоставят ли белорусским предприятиям налоговые каникулы, а физлицам – отсрочки по кредитам? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.