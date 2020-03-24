|
Комитет госконтроля проведет прямые телефонные линии по вопросам начисления зарплат
Источник материала: ОНТ
Разобраться в новых условиях оплаты труда помогут в Комитете государственного контроля. Там сегодня проведут прямые телефонные линии.
Звонки принимают с 11:00 до 13:00. Работники бюджетных организаций могут задать любые вопросы по начислению зарплаты после введения новых условий оплаты труда.
Напомним, нововведения действуют с января текущего года. Также можно сообщить о фактах снижения выплат за январь и февраль 2020-го. Каждое обращение будет взято на контроль в комитете.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разобраться в новых условиях оплаты труда помогут в Комитете государственного контроля. Там сегодня проведут прямые телефонные линии. Звонки принимают с 11:00 до...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)