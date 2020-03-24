Комитет госконтроля проведет прямые телефонные линии по вопросам начисления зарплат

Источник материала: ОНТ

Разобраться в новых условиях оплаты труда помогут в Комитете государственного контроля. Там сегодня проведут прямые телефонные линии.

Звонки принимают с 11:00 до 13:00. Работники бюджетных организаций могут задать любые вопросы по начислению зарплаты после введения новых условий оплаты труда.

Напомним, нововведения действуют с января текущего года. Также можно сообщить о фактах снижения выплат за январь и февраль 2020-го. Каждое обращение будет взято на контроль в комитете.

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