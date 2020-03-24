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Комитет госконтроля проведет прямые телефонные линии по вопросам начисления зарплат

24.03.2020 08:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Комитет госконтроля проведет прямые телефонные линии по вопросам начисления зарплат

Разобраться в новых условиях оплаты труда помогут в Комитете государственного контроля. Там сегодня проведут прямые телефонные линии. 

Звонки принимают с 11:00 до 13:00. Работники бюджетных организаций могут задать любые вопросы по начислению зарплаты после введения новых условий оплаты труда. 

Напомним, нововведения действуют с января текущего года. Также можно сообщить о фактах снижения выплат за январь и февраль 2020-го. Каждое обращение будет взято на контроль в комитете. 

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Разобраться в новых условиях оплаты труда помогут в Комитете государственного контроля. Там сегодня проведут прямые телефонные линии.  Звонки принимают с 11:00 до...
 
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