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Ольга Бузова дала онлайн-концерт в Instagram на радость фанатам

24.03.2020 09:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ольга Бузова дала онлайн-концерт в Instagram на радость фанатам

Российская певица Ольга Бузова решила поддержать своих фанатов во время карантина и дала онлайн-концерт в интернете.

За полчаса фанстраницу певицы посетило около полумиллиона человек. Поклонники утверждают, что Бузова одновременно собрала 70 площадок Adrenalin Stadium, вместимость которого сотавляет 7 тысяч человек.

Изначально Ольга думала провести трансляцию во «Вконтакте», но из-за плохого соединения онлайн-концерт провели в Instagram. Кстати, прямой эфир будет доступен до вечера 24 марта.

Артистка призналась, что осталась очень довольна результатом и собирается повторить такой опыт.


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Российская певица Ольга Бузова решила поддержать своих фанатов во время карантина и дала онлайн-концерт в интернете. За полчаса фанстраницу певицы посетило около...
 
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