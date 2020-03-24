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Павел Карлюк - «Человек года-2019» в области малого и среднего предпринимательства

24.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Павел Карлюк - «Человек года-2019» в области малого и среднего предпринимательства - вот уже 18 лет руководит ОДО «Металпромсервис». К слову, почетного звания «Человек года» Павел Данилович удостоен во второй раз. В чем же секрет успешного руководства? На вопрос наш собеседник отвечает просто: надо любить свою работу. Тогда она будет ладиться.

В этих словах можно легко убедиться. В 7.00 Павел Данилович уже на работе. Его утро начинается с чашечки кофе и чтения «Экономической газеты». Затем созвон с бизнес-партнерами и обход цехов: руководителю самому нужно убедиться, что все идет как надо.
Бизнес - его стезя. Это наш собеседник понял, еще когда учился в Пинском учетно-кредитном техникуме. После чего он поступил в Белорусский государственный институт народного хозяйства имени В.В.Куйбышева на специальность «Планово-экономический факультет». 

Затем была работа в ОАО «Полесьеагрокомплект». Будучи заместителем директора, приходилось решать много серьезных и ответственных вопросов. А в 2002 году П.Д.Карлюк организовал общество с дополнительной ответственностью «Металпромсервис». За эти годы Павлу Даниловичу удалось создать сплоченную команду, вместе с которой он построил стабильное предприятие, занявшее свою нишу на рынке.

- Развивались мы потихоньку, накапливали капитал, - говорит Павел Данилович. - Затем с арендуемых площадей ушли, выкупив часть бывшего КСИ. Из полузаброшенного пустыря сделали новые производственные площади, приобрели современное оборудование и начали серьезную работу. Сотрудничаем в основном с российскими предприятиями. Среди наших постоянных бизнес-партнеров - ряд российских компаний, в том числе и такой гигант, как ОАО «Металлсервис» - крупнейший металлмаркет России. И уровень доверия таков, что москвичи оказывают нам товарный кредит.

Про бизнес есть поговорка «Или растешь, или пропадешь». Капитал невозможно просто накапливать, его нужно вкладывать. Поэтому в 2019 году в ОДО «Металлпромсервис» открыли второй цех, а также дочернее предприятие «Теплодом плюс». Выпускаемая продукция сертифицирована и соответствует таможенному и техническому регламенту Республики Беларусь.

На предприятии трудится 30 человек. Средняя заработная плата составляет 1 053 рубля. И в нынешнем году она уже повысилась на 10 процентов. В 2019-м общество заплатило около 1 млн долларов налогов. Причем специфика предприятия такова, что основная их часть идет в местный бюджет.

Есть у ОДО «Металпромсервис» и проблемные вопросы, среди которых - дебиторская задолженность. Несвоевременные расчеты покупателей с обществом за приобретенную продукцию мешают стабильной работе. Но директор предприятия старается найти пути выхода и из таких ситуаций. В этом ему помогают и умение руководить, и жизненный опыт, и образование. К слову, Павел Данилович закончил Высшую школу управления бизнесом, аспирантуру - в Российской экономической академии им. Г.В.Плеханова.

Павел Карлюк - кандидат экономических наук, соавтор книги для студентов экономических специальностей высших учебных заведений «Предпринимательская деятельность. Курс лекций». Совмещает основную работу с преподавательской деятельностью на кафедре маркетинга и менеджмента Полесского государственного университета, является членом государственной комиссии по приему госэкзаменов и защите дипломных работ студентов и магистрских диссертаций ПолесГУ. Кроме того, Павел Данилович занят общественной деятельностью, он заместитель председателя совета по развитию предпринимательства. В рамках совета он вместе с председателем горисполкома Иваном Ребковцом, который возглавляет постоянно действующий консультативный орган, и другими бизнесменами решает актуальные для Пинска экономические вопросы, связанные с предпринимательством.

Общение с коллегами и университетской молодежью только помогает Павлу Карлюку руководить предприятием, правильно принимать решения в ответственный момент. А еще есть отдушина - семья, которая поддерживает его во всем, и благотворительность. Впрочем, Павел Данилович уверяет, что оказывать спонсорскую помощь строительству храма Рождества Пресвятой Богородицы - решение всего коллектива ОДО «Металпромсервис».

Елена ЖУК
Фото Анны ВЕРЕНИЧ

 
 
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Павел Карлюк - «Человек года-2019» в области малого и среднего предпринимательства - вот уже 18 лет руководит ОДО «Металпромсервис». К слову, почетного звания...
 
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