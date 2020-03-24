Затяжное падение биржевых индексов отмечается в Европе

Источник материала: ОНТ

Ситуация на мировых фондовых рынках остаётся нестабильной. Европа начала неделю с нового падения индексов.

Просели все основные торговые площадки Старого Света. Экономики большинства стран Евросоюза практически парализованы из-за карантина и закрытия границ. Биржевые аналитики ожидают нормализации обстановки, как это произошло в Китае. Там эпидемия пошла на спад, и на минувшей неделе власти КНР возобновили производство на большинстве предприятий, которые были закрыты из-за вируса. Однако возврат к прежним экономическим показателям займет немало времени, отмечают эксперты.

ФОТО: Lucas Jackson/Reuters

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