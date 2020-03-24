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В Пинске рассматривают возможность строительства мусороперерабатывающего завода

24.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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В Пинске рассматривают возможность строительства в городе мусороперерабатывающего завода, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя горисполкома Геннадий Дубойский.

"Решением Брестского облисполкома наш город определен региональным оператором по сбору твердых коммунальных отходов в Пинске, Пинском и Ивановском районах. Сейчас разрабатывается схема вовлечения вторичных ресурсов в оборот. На городской сортировочно-перегрузочной станции не проводится полная выборка ВМР. Мы же нацелены наладить более глубокую очистку, чтобы минимизировать захоронение полезных отходов. Эту задачу поможет решить строительство мусороперерабатывающего завода", - пояснил Геннадий Дубойский.

Проектно-сметную документацию объекта планируется разработать в 2020-2021 годах. Ориентировочно в 2024 году мусороперерабатывающий завод может быть введен в эксплуатацию. Местные власти заинтересованы реализовать проект в сжатые сроки.

Как отметил заместитель генерального директора городского ЖКХ Валерий Сороченко, в Пинске ежегодно образуется около 48 тыс. т мусора. С учетом Пинского и Ивановского районов объемы увеличатся до 70-80 тыс. т. Сейчас коммунальники разрабатывают схему раздельного сбора и вывоза отходов с территории частного и многоэтажного секторов, приобретения мусоровозов.

Так, в зоне индивидуальной застройки в каждом домовладении предусматривается установить по два контейнера: для обычных отходов и ВМР. Опробуют инициативу в микрорайонах Жилгородок - Крайновичи. Что касается многоэтажной застройки, то в 90% домов уже заварены мусоропроводы, параллельно увеличивается число заглубленных контейнеров и контейнеров для вторичных ресурсов. В ближайшее время эту работу планируется завершить.

БелТА

 
 
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В Пинске рассматривают возможность строительства в городе мусороперерабатывающего завода, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя горисполкома...
 
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