Савиных: соглашение с ЕС по визам будет ратифицировано 2-3 апреля

Источник материала: ОНТ

Соглашение об упрощении визового режима с ЕС будет ратифицировано 2-3 апреля. Это состоится на на весенней сессии парламента, сообщает БЕЛТА со слов председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрея Савиных.

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