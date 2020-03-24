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Савиных: соглашение с ЕС по визам будет ратифицировано 2-3 апреля

24.03.2020 10:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Савиных: соглашение с ЕС по визам будет ратифицировано 2-3 апреля

Соглашение об упрощении визового режима с ЕС будет ратифицировано 2-3 апреля. Это состоится на на весенней сессии парламента, сообщает БЕЛТА со слов председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрея Савиных.

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Соглашение об упрощении визового режима с ЕС будет ратифицировано 2-3 апреля. Это состоится на на весенней сессии парламента, сообщает БЕЛТА со слов председателя...
 
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