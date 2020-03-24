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Морпехи США ликвидируют танковые части

24.03.2020 12:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Корпус морской пехоты США ликвидирует все свои бронетанковые части, а также сокращает количество пехотных подразделений в ходе капитальной перестройки. Об этом пишет military.com.


Фото: defence-blog

Общее количество пехотных соединений, подлежащих сокращению, составляет три или 7% от численности корпуса. Это, а также ликвидация танковых частей связаны, как сообщает издание, с будущим противостоянием с Китаем.

Сокращению подлежат все военные специальности, связанные с танками и инженерными войсками. В корпусе останется 21 батальон вместо 24, будет снижено количество эскадрилий конвертопланов, тяжелых и ударных вертолетов.

Изменения станут следствием многомесячной работы по определению оптимальной конфигурации и численности вооруженных сил США в 2030 году. Об этом заявил комендант КМП Дэвид Бергер. Он считает, что для большей эффективности нужно сократить «устаревшие» части корпуса.

После оптимизации численность КМП составит 170 000 человек против нынешних 186 000.

В результате экономии средств в связи с сокращением появится возможность сильно увеличить ракетные части, противокорабельные возможности, беспилотную авиацию и другое высокотехнологичное вооружение. Все это позволит, пишет military.com, более эффективно противостоять угрозам со стороны Китая и России. Танки в таком конфликте, как считает военное руководство США, не понадобятся.

 
 
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Это позволит, по словам издания, более эффективно противостоять силам Китая и России.
 
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