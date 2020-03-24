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Сезон цветения сакуры начался в Японии
Источник материала: ОНТ
Не оторвать глаз! В Японии начался сезон цветения сакуры. Тысячи жителей Токио отправились в парки.
В одном из крупнейших – настоящий ажиотаж. Кто в масках, кто без. Парами и группами жители Токио располагались на траве и устраивали пикники. А некоторые умудрились даже надеть кимоно, сделать изящные прически и устроить фотосессии на фоне сакуры. Любоваться цветением – привычка токийцев. Но правительство обратилось к населению с призывом по-прежнему не терять бдительность и соблюдать все меры предосторожности.
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Не оторвать глаз! В Японии начался сезон цветения сакуры. Тысячи жителей Токио отправились в парки. В одном из крупнейших – настоящий ажиотаж. Кто в масках, кто...
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