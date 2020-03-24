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Сезон цветения сакуры начался в Японии

24.03.2020 12:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сезон цветения сакуры начался в Японии

Не оторвать глаз! В Японии начался сезон цветения сакуры. Тысячи жителей Токио отправились в парки

В одном из крупнейших – настоящий ажиотаж. Кто в масках, кто без. Парами и группами жители Токио располагались на траве и устраивали пикники. А некоторые умудрились даже надеть кимоно, сделать изящные прически и устроить фотосессии на фоне сакуры. Любоваться цветением – привычка токийцев. Но правительство обратилось к населению с призывом по-прежнему не терять бдительность и соблюдать все меры предосторожности. 

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Не оторвать глаз! В Японии начался сезон цветения сакуры. Тысячи жителей Токио отправились в парки.  В одном из крупнейших – настоящий ажиотаж. Кто в масках, кто...
 
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