В Дубровенском районе состоялся День Осинторфского сельсовета

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





По традиции представители отделов и упра­вления райисполкома встретились с жителями населенных пунктов, а председатель райисполкома провел прием граждан в аг.Осинторф.

На прием к Анатолию Лукашову пришли 7 человек, один обратился по телефону. Среди обращений — вопросы как личного плана, так и общие проблемы. Как, например, ремонт дороги от аг.Буда до Осинторфа. Ежегодный ямочный ремонт не решает проблему, поэтому надо изыскивать сред­ства и поэтапно капитально ремонтировать от­дельные участки дороги. Общую тревогу населения вызывает разросшаяся в Осинторфе свалка, куда стали наведываться дикие животные.

Поднимали жители агрогородка вопрос об установке контейнеров для раздельного сбора твердых бытовых отходов. Обращались к председателю райисполкома с просьбами о выделении жилья, ремонте квартиры, подключении электроэнергии, просили разъяснить процедуру замены газового оборудования в арендной квартире, а также тарифы за пользование электроэнергией в подъезде жилого дома.

Во время приема граждан звучали и слова благодарности в адрес служб райисполкома и сельисполкома. Так, председатель ветеранской организации аг.Осинторф Н.П.Михальченко по­благодарила за чуткое отношение к ветеранам войны и труда, пожилым гражданам, за оперативное решение всех возникающих проблем.







Обсудив все поступившие вопросы от граждан, проживающих на территории Осинторфского сельсовета, в протокол поручений внесено 10 обращений, касающихся дорожного хозяйства. Большин­ство из них связано с ремонтом дорог. Поступили просьбы об установке дорожного знака в н.п.Шабанах, а также оборудовании остановочных павильонов в д.Новая Тухинь и д.Шуховцы.

Два десятка вопросов предстоит решить работникам жилищно-коммунального хозяйства, а также филиала «Оршаводоканал». Среди наиболее злободневных — благоустройство гражданских кладбищ в аг.Редьки, д.Шеки, Гончарово, Киреево и Костино. В ходе обсуждения поступивших обращений директор УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» Олег Кирьянов пояснил, что на балансе предприятия — 166 кладбищ и благоустроить их все за один-два года нереально. Ежегодно ведутся работы по благоустройству десяти гражданских кладбищ. В текущем году планируется благоустроить гражданские кладбища в д.Гураки, Волево, Чижовка, Сипищево, Бель, Редьки, Лапировщина, Пироги, Шалашино, Шеки.

Среди поступивших обращений были нарекания на качество обслуживания и график работы автомагазинов Дубровенского райпо, поступили просьбы по наведению порядка на отдельных территориях сельсовета, возобновлению выдачи зерна работникам СХФ им.Ю.Смирнова, социального обеспечения граждан и другие вопросы. Все по­ступившие обращения аккумулированы в общем протоколе, где определены ответственные лица и сроки выполнения поручений.

—Ни одно обращение граждан не должно остаться без ответа. Даже если эти обращения не всегда обоснованы, мы обязаны выслушать человека, разобраться с вопросами. И, если это возможно, то принять меры в рамках действующего законодательства. Наша главная задача — обеспечить достойный уровень жизни каждого гражданина, — сказал Анатолий Лукашов, подводя итоги дня Осинторфского сельсовета.

Светлана ШУРПАКОВА.