ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Дубровенском районе состоялся День Осинторфского сельсовета

24.03.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровенском районе состоялся День Осинторфского сельсовета

 

По традиции представители отделов и упра­вления райисполкома встретились с жителями населенных пунктов, а председатель райисполкома провел прием граждан в аг.Осинторф.

На прием к Анатолию Лукашову пришли 7 человек, один обратился по телефону. Среди обращений — вопросы как личного плана, так и общие проблемы. Как, например, ремонт дороги от аг.Буда до Осинторфа. Ежегодный ямочный ремонт не решает проблему, поэтому надо изыскивать сред­ства и поэтапно капитально ремонтировать от­дельные участки дороги. Общую тревогу населения вызывает разросшаяся в Осинторфе свалка, куда стали наведываться дикие животные.

Поднимали жители агрогородка вопрос об установке контейнеров для раздельного сбора твердых бытовых отходов. Обращались к председателю райисполкома с просьбами о выделении жилья, ремонте квартиры, подключении электроэнергии, просили разъяснить процедуру замены газового оборудования в арендной квартире, а также тарифы за пользование электроэнергией в подъезде жилого дома.

Во время приема граждан звучали и слова благодарности в адрес служб райисполкома и сельисполкома. Так, председатель ветеранской организации аг.Осинторф Н.П.Михальченко по­благодарила за чуткое отношение к ветеранам войны и труда, пожилым гражданам, за оперативное решение всех возникающих проблем.


В Дубровенском районе состоялся День Осинторфского сельсовета

Обсудив все поступившие вопросы от граждан, проживающих на территории Осинторфского сельсовета, в протокол поручений внесено 10 обращений, касающихся дорожного хозяйства. Большин­ство из них связано с ремонтом дорог. Поступили просьбы об установке дорожного знака в н.п.Шабанах, а также оборудовании остановочных павильонов в д.Новая Тухинь и д.Шуховцы.

Два десятка вопросов предстоит решить работникам жилищно-коммунального хозяйства, а также филиала «Оршаводоканал». Среди наиболее злободневных — благоустройство гражданских кладбищ в аг.Редьки, д.Шеки, Гончарово, Киреево и Костино. В ходе обсуждения поступивших обращений директор УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» Олег Кирьянов пояснил, что на балансе предприятия — 166 кладбищ и благоустроить их все за один-два года нереально. Ежегодно ведутся работы по благоустройству десяти гражданских кладбищ. В текущем году планируется благоустроить гражданские кладбища в д.Гураки, Волево, Чижовка, Сипищево, Бель, Редьки, Лапировщина, Пироги, Шалашино, Шеки.

Среди поступивших обращений были нарекания на качество обслуживания и график работы автомагазинов Дубровенского райпо, поступили просьбы по наведению порядка на отдельных территориях сельсовета, возобновлению выдачи зерна работникам СХФ им.Ю.Смирнова, социального обеспечения граждан и другие вопросы. Все по­ступившие обращения аккумулированы в общем протоколе, где определены ответственные лица и сроки выполнения поручений.

—Ни одно обращение граждан не должно остаться без ответа. Даже если эти обращения не всегда обоснованы, мы обязаны выслушать человека, разобраться с вопросами. И, если это возможно, то принять меры в рамках действующего законодательства. Наша главная задача — обеспечить достойный уровень жизни каждого гражданина, — сказал Анатолий Лукашов, подводя итоги дня Осинторфского сельсовета.

Светлана ШУРПАКОВА.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  По традиции представители отделов и упра­вления райисполкома встретились с жителями населенных пунктов, а председатель райисполкома провел прием граждан в
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пинске обсудили возможности развития велосипедной инфраструктуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика