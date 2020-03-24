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Под снос - гаражи, дома, промзона. В Могилеве начинают строить бетонку-дублер за 100 миллионов рублей

24.03.2020 12:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дорогу стоимостью примерно 100 млн рублей начали строить в Могилеве. Речь о дубле улиц Якубовского и Минское шоссе, который свяжет спальные микрорайоны на окраине с центральной частью города. В проекте помимо укладки асфальта и установки светофоров и фонарей — снос гаражей, домов, промзоны, а еще — строительство двух путепроводов над железнодорожными путями. Мы узнали, какую часть этого наполеоновского плана выполнят в 2020 году и как к этому относятся те, чья недвижимость идет под снос.

  • Анжелика ВасилевскаяЖурналист TUT.BY

Зачем эта дорогая дорога

Сразу скажем: масштаб проекта строительства дубля улиц Якубовского и Минское шоссе такой, что на сегодняшний день специалисты более-менее точно представляют только первый его этап и активно работают с ним. Дальше 2020 года пока не заглядывают — слишком многое зависит от финансирования, а с учетом нынешних обстоятельств еще неизвестно, как может повернуться ситуация.


Немогилевчанин вряд ли поймет, зачем этот самый дубль строить, да еще с такими затратами. Объясняем: окраину Могилева со стороны трассы на Минск с центральной частью связывает только одна прямая дорога, главная проблема которой — в узком участке: путепроводе над железнодорожными путями на улице Якубовского в районе пересечения с улицей Космонавтов и проспектом Мира.


Да, мост этот в 2018 году пережил реконструкцию (а могилевчане — огромные автомобильные пробки из-за перекрытий моста). И он теперь 5-полосный, но его пропускной способности недостаточно. Поэтому и решили связать два больших спальных района — Казимировка и Спутник — с центральной частью города еще одной дорогой. И сделать более быстрым и удобным доезд до Заднепровья: от кольца улицы Космонавтов, на которое будет выходить трасса-дубль, до моста на проспекте Шмидта — менее 2 км и один светофор.

Каким будет дубль трассы и что для него снесут

За строительство дороги-дублера отвечают Могилевское областное управление капитальным строительством как заказчик, дорожно-строительный трест № 3 — он генподрядчик, и проектант «Могилевгражданпроект».

По проекту, дорога пройдет от кольца улицы Космонавтов параллельно улице Заслонова по нынешней территории домостроительного комбината, потом — через пустыри и две железнодорожные ветки, часть гаражного массива около областной больницы. Выйдет к улице Пысина и пройдет по поселку Городщина — там для нее оставляли зазор между строящимися домами. Затем дорога обогнет по контуру микрорайон Казимировка и выйдет к кольцу с въездной аркой.


Примерная схема, как пройдет новая дорога-дубль улиц Минское шоссе и Якубовского. Фото: Mogilevnews.by

По плану, дорога-дубль будет бетонной, 4-полосной, с двумя путепроводами длиной 33 и 200 метров над железной дорогой, длиной около 7 км и будет стоить около 100 млн рублей — кредит выделяет Банк развития Беларуси. Сумма неточная, потому что проект долгий и затратный.

Самый сложный этап строительства — подготовительный: вынос коммуникаций в районе улицы Заслонова, снос зданий. Под снос идет большой участок промзоны в районе улицы Заслонова — на территории домостроительного комбината, «Белэлектромонтажа», «Белсервиса». Снесли и один частный дом на Заслонова, 8а, — собственнику выплатили денежную компенсацию. Оставшиеся дома на Заслонова отделят от дороги шумозащитными экранами.

Несколько домов, возможно, придется снести и в поселке Городщина, рассказал TUT.BY руководитель проекта строительства дороги-дубля Олег Шепелев. Но это будут определять позже.

А еще снесут часть гаражей в микрорайоне Спутник.


Частные дома на улице Заслонова. На месте работающего экскаватора будет новая дорога, а вдоль домов — шумозащитные экраны

Дом на улице Заслонова. С другой его стороны будет проходить новая дорога

Что думают владельцы домов и гаражей, которые идут под снос

По словам Олега Шепелева, с собственниками недвижимости, которая идет под снос, особенных проблем нет: «С людьми просто нужно говорить и объяснять ситуацию». А ситуация такова, что отказаться от сноса они не могут — это уже решено.

В 2020 году планируют снести 52 гаража (ранее прикидывали, что 80, но план скорректировали). И все владельцы уже получили уведомления — на каждый гараж повесили объявление о сносе и указали контактный телефон для связи. Позвонить нужно для того, чтобы гараж оценили, рассчитали его рыночную стоимость и определились с размером выплаты компенсации владельцу. Альтернативы нет — только деньги.



У владельцев же домов под снос есть варианты: денежная компенсация, квартира с рассчитанным из количества прописанных людей метражом или равноценный по площади частный дом. В 2020 году под снос планируют 5 домов на улице Загорский поселок. В будущем же весь поселок снесут.

С владельцами гаражей сейчас работают оценщики, пояснил руководитель проекта строительства. В смету не включали затраты на компенсационные выплаты, общую сумму определят позже:

— Уже произвели обмер более 30 гаражей из пятидесяти. Есть случаи, что владелец последние лет десять не появлялся в гараже и даже не знает, в каком состоянии тот находится. Или владельца гаража нет. Его будут искать, а гараж в любом случае снесут и определят компенсацию.

По словам Олега Шепелева, о сносе гаражей людей предупредили еще в прошлом году — и кое-кто умудрился даже продать недвижимость тем, кто о сносе не слышал. Это подтверждает могилевчанка Алла: один мужчина купил гараж, оформил, а на следующий день получил извещение о сносе.


Отселенный дом на улице Загорский поселок

— Этот снос — очень больной вопрос, — говорит женщина. — Сколько денег, сил вложено в этот гараж — разве можно это компенсировать деньгами? У нас капитальное строение, мы только-только построились — и на тебе. Неужели нельзя чуть сместить эту дорогу, чтобы гаражи не трогать?

Гараж у женщины крайний, сдвоенный — строились вместе с соседом, потому что так удобнее. Живет семья в новостройке на улице Пысина, и гараж именно в этом кооперативе для них иметь принципиально. Алла с супругом говорят, что строили гараж «для правнуков» — основательно. Сын-подросток, к слову, с удовольствием «перебирает железяки» в гараже, что-то «строгает, пилит, крутит».


— Мы узнали о сносе в ноябре прошлого года. Для многих владельцев гаражей это был шок. Я вам так скажу: на собраниях я не видела ни одного довольного тем, что его гараж сносят, — продолжает Алла.

Могилевчане говорят, что искали варианты купить гараж тут, на Спутнике. Такого, как у них, — кирпичного, с огромным подвалом и смотровой ямой, оштукатуренного — в продаже не нашли. «А обычная хлипкая коробка без света стоит 2−3 тысячи долларов», — говорят могилевчане.

Они надеются, что строящаяся дорога все же обойдет их гараж.

Что сейчас со строительством дороги-дубля

По словам руководителя проекта строительства Олега Шепелева, около двух недель назад проект строительства трассы отправили на экспертизу. Теоретически, в первых числах апреля проектировщики получат замечания, которые нужно будет исправить и внести изменения в проектно-сметную документацию.


Что касается физических работ, то снос старого цеха на территории ДСК идет полным ходом. Тут будет начинаться 200-метровый путепровод, вторая часть которого выйдет к гаражному массиву и улице Пысина.

По словам Олега Шепелева, руководство области поставило задачу в 2020 году завершить первый этап строительства дороги. То есть — построить ее от кольца улицы Космонавтов до улицы Пысина. И в теории это выполнимо, если финансирование будет идти по плану.

Ну, а если вообще все будет идти по плану, то строительство дороги полностью закончат к 2023 году.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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За год планируют провести самые сложные подготовительные работы и построить часть бетонки вместе с двумя путепроводами над железной дорогой.
 
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