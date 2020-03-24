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В Минске с 1 апреля подорожают услуги автостоянок

24.03.2020 13:06 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Услуги автомобильных стоянок подорожают и для физических лиц, и для юридических.

После повышения за хранение легковых автомобилей массой до 3,5 тонн и легковых вагонов (универсалы повышенной вместимости и минивэны) будет нужно платить по 38 рублей в месяц.

Плата за пользование столичными стоянками №15 и №92 составит 42 рубля.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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В Минске с 1 апреля повышаются тарифы на услуги по хранению транспортных средств на автостоянках. Об этом сообщили на сайте предприятии Гаражи, автостоянки и...
 
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