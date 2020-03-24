В Минске с 1 апреля подорожают услуги автостоянок

Источник материала: Myfin

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Услуги автомобильных стоянок подорожают и для физических лиц, и для юридических.

После повышения за хранение легковых автомобилей массой до 3,5 тонн и легковых вагонов (универсалы повышенной вместимости и минивэны) будет нужно платить по 38 рублей в месяц.

Плата за пользование столичными стоянками №15 и №92 составит 42 рубля.