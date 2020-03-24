Две легковушки столкнулись в Минске: есть пострадавшие

Источник материала: ОНТ

Минске: есть пострадавшие" class="one-news__figure-img">

Три человека пострадали в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Минске.

Авария произошла накануне поздно вечером на проспекте Независимости в микрорайоне Уручье. Во время движения по крайней левой полосе водитель Mercedes налетел на бордюр. После чего неуправляемый автомобиль вынесло на встречку, где он врезался в Opel. Оба водителя, а также один пассажир доставлены в больницу. Проводится проверка.

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