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Президенты Беларуси и Латвии обсудили по телефону перенос визита Лукашенко в Ригу
Источник материала: ОНТ
Президенты Беларуси и Латвии Александр Лукашенко и Эгилс Левитс поговорили по телефону. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
По данным источника, лидеры двух стран обсудили перенос и программу визита Александра Лукашенко в Ригу.
Кроме того, президенты в беседе подняли тему возвращения домой граждан в условиях перекрытия границ. Обсудили также двустороннюю политику и экономику.
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Президенты Беларуси и Латвии Александр Лукашенко и Эгилс Левитс поговорили по телефону. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». По данным источника, лидеры двух...
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