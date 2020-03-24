Президенты Беларуси и Латвии обсудили по телефону перенос визита Лукашенко в Ригу

Источник материала: ОНТ

Президенты Беларуси и Латвии Александр Лукашенко и Эгилс Левитс поговорили по телефону. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По данным источника, лидеры двух стран обсудили перенос и программу визита Александра Лукашенко в Ригу.

Кроме того, президенты в беседе подняли тему возвращения домой граждан в условиях перекрытия границ. Обсудили также двустороннюю политику и экономику.

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