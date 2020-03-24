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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал самым успешным спортсменом соревновательного года
Источник материала: ОНТ
Международный союз биатлонистов подводит итоги досрочно завершившегося сезона. Самым успешным спортсменом соревновательного года стал норвежец Йоханнес Бё, который заработал за сезон 320 тысяч евро.
Далее расположились Мартен Фуркад и Кантен Фийон Майе. Россиянин Александр Логинов по этому показателю – седьмой. У женщин норвежка Тирил Экхофф, занявшая второе место в общем зачёте, заработала 243 тысячи евро. Вторая по количеству призовых – итальянка Доротея Вирер.
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Международный союз биатлонистов подводит итоги досрочно завершившегося сезона. Самым успешным спортсменом соревновательного года стал норвежец Йоханнес Бё,...
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