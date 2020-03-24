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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал самым успешным спортсменом соревновательного года

24.03.2020 12:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал самым успешным спортсменом соревновательного года

Международный союз биатлонистов подводит итоги досрочно завершившегося сезона. Самым успешным спортсменом соревновательного года стал норвежец Йоханнес Бё, который заработал за сезон 320 тысяч евро. 

Далее расположились Мартен Фуркад и Кантен Фийон Майе. Россиянин Александр Логинов по этому показателю – седьмой. У женщин норвежка Тирил Экхофф, занявшая второе место в общем зачёте, заработала 243 тысячи евро. Вторая по количеству призовых – итальянка Доротея Вирер.

 

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Международный союз биатлонистов подводит итоги досрочно завершившегося сезона. Самым успешным спортсменом соревновательного года стал норвежец Йоханнес Бё,...
 
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