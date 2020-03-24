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«Белавиа» начнет летать в Вену 25 апреля

24.03.2020 14:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Белавиа» начнет летать в Вену 25 апреля

Авиакомпания «Белавиа» вынуждена перенести открытие регулярного рейса Минск-Вена-Минсксообщается на сайте перевозчика.

Ожидалось, что полеты в австрийскую столицу из белорусской начнутся 29 марта. Однако авиационные власти Австрии не выдали разрешение белорусскому авиаперевозчику на выполнение регулярных полетов по этому маршруту, хотя «Белавиа» выполнила все необходимые процедуры по аккредитации и получению слотов в аэропорту Вены.

«Авиакомпания «Белавиа» расценивает данные действия австрийской стороны как направленные на недопущение выхода «Белавиа» на линию Минск-Вена, сохранение монополии «Австрийских авиалиний» и поддержание высокого уровня тарифов на прямые перевозки по указанному маршруту», – сказано в сообщении.

Тем не менее авиакомпания рассчитывает на скорейшее урегулирование вопроса.

Отмечается, что самолеты «Белавиа» намерены летать в международный аэропорт «Швехат» каждый день. Вылет из Минска в 8.50 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 14.25 (по вторникам, четвергам и субботам). Обратный вылет в Национальный аэропорт «Минск» намечен на 10.45 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 16.10 (по вторникам, четвергам и субботам).

Те, кто уже купил билеты на планировавшиеся рейсы в период с 29 марта по 24 апреля, могут вернуть деньги без потерь или однократно перенести дату полета по 30 июня этого года.

Фото: Instagram / Belavia

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Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания «Белавиа» вынуждена перенести открытие регулярного рейса Минск-Вена-Минск, сообщается на сайте перевозчика. Ожидалось, что полеты в австрийскую...
 
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