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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Женщина в Ивацевичском районе получила ожоги, когда разжигала печь Ее доставили в больницу. Сообщение о происшествии сразу получили и спасатели. Бойцы МЧС выехали домой к пострадавшей, однако внешне признаков пожара не было. О...

Ее доставили в больницу. Сообщение о происшествии сразу получили и спасатели. Бойцы МЧС выехали домой к пострадавшей, однако внешне признаков пожара не было. О происшествии рассказа муж дамы, как оказалось, она растапливала печь и закинула туда пластиковую бутылку. Вырвались языки пламени, и женщина получила ожоги различной степени тяжести. Версия происшествия - это неосторожное обращение с огнем со стороны пострадавшей.