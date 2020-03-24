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Женщина в Ивацевичском районе получила ожоги, когда разжигала печь

24.03.2020 19:34 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Ее доставили в больницу. Сообщение о происшествии сразу получили и спасатели. Бойцы МЧС выехали домой к пострадавшей, однако внешне признаков пожара не было.  О происшествии рассказа муж дамы, как оказалось, она растапливала печь и закинула туда пластиковую бутылку. Вырвались языки пламени, и женщина получила ожоги различной степени тяжести. Версия происшествия - это неосторожное обращение с огнем со стороны пострадавшей. 
 
 
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Ее доставили в больницу. Сообщение о происшествии сразу получили и спасатели. Бойцы МЧС выехали домой к пострадавшей, однако внешне признаков пожара не было.  О...
 
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