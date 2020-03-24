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Как правильно ухаживать за дверями из шпона: памятка для хозяина
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Учитываем особенности цвета
Шпонированная дверь отличается от других видов полотен тем, что состоит из каркаса, покрытого листами из шпона. Такие двери экологичны, привлекательны внешне, универсальны и просты в уходе.
При уходе за дверями из шпона учитывайте оттенок материала, который предстоить периодически протирать. Светлые двери маскируют на своей поверхности пыль, но «выдают» загрязнения. На темных дверях пыль и жирные пятна становятся заметнее, а грязь наоборот теряется.
Выбираем чистящее средство
Многие хозяева ломают голову: как мыть двери из шпона, чтобы не повредить покрытие? Отвечаем честно: протирать пыль желательно салфеткой из микрофибры, смоченной водой. Стойкие загрязнения допускается обработать водно-мыльным раствором, жирные пятна — пропитать сухим крахмалом. После любого очищения дверь вытирается насухо.
Шпонированные двери нельзя мыть абразивами (жесткими порошками), масло- и спиртосодержащими составами, ацетоном, щелочью, кислотами, жидкостями для мытья посуды, стиральными порошками.
Предотвращаем царапины
Шпонированные двери больше других подвержены образованию механических повреждений — царапинам, сколам, потертостям. Чтобы сохранить внешнюю привлекательность полотна, рекомендуется протирать его полиролем для шпона (особенно это касается старых дверей). Он выходит в разных формах: спрей, жидкость и даже крем.
Идеально, если средство будет содержать в составе воск, который служит защитной пленкой. Полироль для шпонированной двери не только предупреждает появление микроповреждений, но и удаляет грязь, пыль, заполняет уже имеющиеся трещины и тем самым обновляет цвет.
Если покрытие испортилось
Игнорировали уход за дверьми из шпона и привели покрытие к дефектам? Попытаться исправить ошибки можно, если ваша дверь покрыта натуральным шпоном.
Памятка: 5 советов по уходу за дверями из шпона
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