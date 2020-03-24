Как правильно ухаживать за дверями из шпона: памятка для хозяина

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Шпон — бюджетный вариант для двери в гостиной или спальной комнате, который служит верно и долго при правильном обращении. Что подразумевает уход за дверями из шпона — рассказывает команда TAM.BY .

Содержание:

Учитываем особенности цвета



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Шпонированная дверь отличается от других видов полотен тем, что состоит из каркаса, покрытого листами из шпона. Такие двери экологичны, привлекательны внешне, универсальны и просты в уходе.

При уходе за дверями из шпона учитывайте оттенок материала, который предстоить периодически протирать. Светлые двери маскируют на своей поверхности пыль, но «выдают» загрязнения. На темных дверях пыль и жирные пятна становятся заметнее, а грязь наоборот теряется.

Выбираем чистящее средство



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Многие хозяева ломают голову: как мыть двери из шпона, чтобы не повредить покрытие? Отвечаем честно: протирать пыль желательно салфеткой из микрофибры, смоченной водой. Стойкие загрязнения допускается обработать водно-мыльным раствором, жирные пятна — пропитать сухим крахмалом. После любого очищения дверь вытирается насухо.

Шпонированные двери нельзя мыть абразивами (жесткими порошками), масло- и спиртосодержащими составами, ацетоном, щелочью, кислотами, жидкостями для мытья посуды, стиральными порошками.

Предотвращаем царапины



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Шпонированные двери больше других подвержены образованию механических повреждений — царапинам, сколам, потертостям. Чтобы сохранить внешнюю привлекательность полотна, рекомендуется протирать его полиролем для шпона (особенно это касается старых дверей). Он выходит в разных формах: спрей, жидкость и даже крем.

Идеально, если средство будет содержать в составе воск, который служит защитной пленкой. Полироль для шпонированной двери не только предупреждает появление микроповреждений, но и удаляет грязь, пыль, заполняет уже имеющиеся трещины и тем самым обновляет цвет.

Если покрытие испортилось



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Игнорировали уход за дверьми из шпона и привели покрытие к дефектам? Попытаться исправить ошибки можно, если ваша дверь покрыта натуральным шпоном.

Незначительные царапины убираются специальным восковым карандашом, подобранным по цвету.

Более глубокие дефекты также исправляются карандашом: достаточно снять мелкий фрагмент воска, размять между пальцами и рассредоточить вдоль царапины. Остатки воска убираются салфеткой или тряпкой.

Серьезные царапины можно обработать жидким воском, а глубокие сколы — шпатлевкой или специальными «заплатками» (здесь уже имеет смысл обратиться к мастеру).

Памятка: 5 советов по уходу за дверями из шпона

Протирайте шпонированные двери влажной тряпкой, смоченной в теплой воде, но не допускайте долгого контакта материала с влагой. Старайтесь сразу очищать шпон от появившейся грязи, чтобы не приходилось в дальнейшем прибегать к времязатратным методам. Вы здорово продлите двери жизнь, если будете относиться к ней бережно (перестанете хлопать дверьми, касаться шпона острыми предметами — например, кольцами). Не устанавливайте шпонированные двери в комнаты с резкими перепадами температур и высокой влажностью (ванная, маленькая кухня). Устраните обогреватели поблизости. Не подвергайте двери из шпона прямым солнечным лучам: это неизбежно приведет к выгоранию и изменению цвета.

Надеемся, уход за дверями из шпона не разубедил вас в долгожданной покупке. Переходите в магазины дверей в Минске из каталога TAM.BY, выбирайте подходящий вариант и отправляйтесь за обновкой для интерьера!