Финский архитектор построил дом для своей семьи и про родителей не забыл. Вот как он выглядит

Источник материала: Tut.by

Впервые этот проект дома в реализации был представлен финской публике на ярмарке домов в 2015 г. в городе Ванта. Он пришелся многим по вкусу, и теперь подобные проекты можно встретить по всей Финляндии. Мы рассмотрели дом со всех сторон, чтобы понять причины такой популярности.



Фото: honka.com

Дом к выставке-ярмарке, на которой можно купить готовое строение или договориться о строительстве, возвел известный финский производитель Honka. Это экологический городской дом, рассчитанный для проживания трех поколений одной семьи.



Фото: honka.com

Он был спроектирован архитекторами Яакко и Елизаветой Паркконен. К слову, проект они делали для своей семьи, и после ярмарки они в нем поселились. Дом стал реализацией их мечты о жилье, в котором может одновременно жить молодая пара и их родители.



Фото: honka.com

Поэтому строение представляет собой два отдельных объекта (146 м² и 46 м²), более крупный из которых занят Яакко, Елизаветой и их сыном. Меньшая часть принадлежит родителям Яакко. При этом вход в дом — общий для двух семей, а при желании две части здания могут быть объединены.



Фото: honka.com

Дом деревянный, и это никто не пытался скрыть отделкой: дерево в интерьере оставили в своем природном цвете. В сочетании с естественным теплом натурального дерева и хорошим качеством воздуха в помещении это создает очень комфортную среду обитания.



Фото: honka.com

Нижний этаж включает в себя общую гостиную, а также оранжерею с прекрасными высокими потолками — идеальное место для того, чтобы свернуться калачиком и почитать книгу. Спальни расположены на втором этаже.









Здание отапливается с помощью солнечных тепловых коллекторов, камина с водяной рубашкой и теплого пола. Уклон крыши в доме, кстати, не был прихотью архитектора, а был рассчитан для обеспечения идеального угла относительно солнца.



Фото: honka.com

Дом дополнительно утеплен древесноволокнистыми плитами. Для отделки фасада использовалась еловая доска, обработанная медным купоросом.