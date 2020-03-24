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Финский архитектор построил дом для своей семьи и про родителей не забыл. Вот как он выглядит
Источник материала: Tut.by
Впервые этот проект дома в реализации был представлен финской публике на ярмарке домов в 2015 г. в городе Ванта. Он пришелся многим по вкусу, и теперь подобные проекты можно встретить по всей Финляндии. Мы рассмотрели дом со всех сторон, чтобы понять причины такой популярности.
Дом к выставке-ярмарке, на которой можно купить готовое строение или договориться о строительстве, возвел известный финский производитель Honka. Это экологический городской дом, рассчитанный для проживания трех поколений одной семьи.
Он был спроектирован архитекторами Яакко и Елизаветой Паркконен. К слову, проект они делали для своей семьи, и после ярмарки они в нем поселились. Дом стал реализацией их мечты о жилье, в котором может одновременно жить молодая пара и их родители.
Поэтому строение представляет собой два отдельных объекта (146 м² и 46 м²), более крупный из которых занят Яакко, Елизаветой и их сыном. Меньшая часть принадлежит родителям Яакко. При этом вход в дом — общий для двух семей, а при желании две части здания могут быть объединены.
Дом деревянный, и это никто не пытался скрыть отделкой: дерево в интерьере оставили в своем природном цвете. В сочетании с естественным теплом натурального дерева и хорошим качеством воздуха в помещении это создает очень комфортную среду обитания.
Нижний этаж включает в себя общую гостиную, а также оранжерею с прекрасными высокими потолками — идеальное место для того, чтобы свернуться калачиком и почитать книгу. Спальни расположены на втором этаже.
Дом дополнительно утеплен древесноволокнистыми плитами. Для отделки фасада использовалась еловая доска, обработанная медным купоросом.
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Как выглядит дом на две семьи в Финляндии.
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