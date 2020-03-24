|
Клубки извивающихся змей повсюду: посмотрите, что сняли на видео дачники в Подмосковье
Источник материала: Tut.by
Дачники из Подмосковья сняли на видео настоящее нашествие змей неподалеку от железнодорожной станции. В ролике можно увидеть, как десятки пресмыкающихся выползли на солнце и собрались в клубки. Змеи появились на месяц раньше, чем обычно, и специалисты объясняют это ранним наступлением весны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Змеи появились на месяц раньше, чем обычно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)