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Клубки извивающихся змей повсюду: посмотрите, что сняли на видео дачники в Подмосковье

24.03.2020 21:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дачники из Подмосковья сняли на видео настоящее нашествие змей неподалеку от железнодорожной станции. В ролике можно увидеть, как десятки пресмыкающихся выползли на солнце и собрались в клубки. Змеи появились на месяц раньше, чем обычно, и специалисты объясняют это ранним наступлением весны.

 
 
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