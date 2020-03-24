Белорусы полностью обеспечены крупами, мясом и молоком – Минсельхозпрод

Источник материала: ОНТ

Потребность внутреннего рынка Беларуси в крупах, мясной и молочной продукции обеспечивается в полной мере. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Кроме того, в Минсельхозпроде подчеркнули, что в республике в случае необходимости есть ресурсы, чтобы увеличить выпуск консервированной продукции вдвое.

Продукты в магазины поставляют в соответствии с их заявками.

А чтобы обеспечить возросший спрос внутреннего рынка на социально значимые товары, в стране увеличили объем производства крупяной продукции за январь-февраль 2020 года на 15% (на 1,2 тысячи тонн – до 9 тысяч тонн).

Мукомольно-крупяной продукции в Беларуси хватит до нового урожая.

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