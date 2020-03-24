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Рассаживают через ряд, увеличили время между сеансами. Какие изменения произошли в минских кинотеатрах

24.03.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В минских кинотеатрах ввели дополнительные меры по профилактике вирусов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Рассаживают через ряд, увеличили время между сеансами. Какие изменения произошли в минских кинотеатрах

Например, увеличили временной промежуток между сеансами. Это необходимо для более тщательного проветривания помещения. Регулярно проводится дезинфекция кинозалов. В холле установлены антисептики. Особое внимание уделили инфокиоскам для продажи билетов: сенсорные экраны и терминалы регулярно обрабатываются.

Рассаживают через ряд, увеличили время между сеансами. Какие изменения произошли в минских кинотеатрах

Наталья Романовская, заместитель директора филиала «Кинотеатр «Беларусь» УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома:
Рассадка в зрительном зале действительно изменилась. Рассадка проходит через ряд, что составляет необходимые 1-1,5 метра. В ряду мы не разбивали места, но предлагаем нашим зрителям делать шаг в два-три места.

Рассаживают через ряд, увеличили время между сеансами. Какие изменения произошли в минских кинотеатрах

Люди в материале: Наталья Романовская

 
 
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Новости Беларуси. В минских кинотеатрах ввели дополнительные меры по профилактике вирусов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Например,...
 
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