Компания белоруски привлекла 1,8 млн долларов инвестиций

– В раунде участвовали бизнес-ангелы и представители инвестиционных компаний, которые не только вложились в развитие Satellite, но также образовали cовет консультантов, через который они будут обеспечивать быстрый рост компаний в своем портфолио за счет партнерства с нашими инженерными командами, – пояснила она.





По словам руководителя, Satellite занимается решением проблемы острой нехватки технологических талантов в США, создавая глобальные инженерные команды для быстрорастущих компаний.





Клиентам предлагаются готовые решения «под ключ» – высококвалифицированные разработчики программного обеспечения, современные технологии для совместной работы, а также полная кадровая и операционная поддержка.





Компания Satellite Innovations, Inc. была основана летом 2019 года, в ноябре открыт первый инженерный центр в белорусской столице.









В инженерном центре компании Satellite Innovations, Inc в Минске. Фото: Satellite Innovations





Евгения Вандерстаррен родом из Минска . Училась в БГУ на факультете международных отношений по специализации международное право. Затем изучала политические науки и бизнес-менеджмент в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Последние 11 лет жила в Нью-Йорке.





– Сначала работала в инвестиционном банке BNY Mellon, затем построила карьеру консультанта в финансовой и страховой индустрии США. Начинала бизнес-аналитиком, менеджером, консультантом и в дальнейшем управляла большими стратегическими и имплементационными проектами в ИТ-консалтинговой компании Capgemini, – рассказала она.





Всего же у компании Satellite Innovations, Inc. четыре основателя, в том числе Хорхе Кальдерон, Брэдли Вандерстаррен и Джошуа Джерси.









Брэдли Вандерстаррен и Джошуа Джерси были коллегами по работе в инвестиционной компании Lee Equity Partners. У обоих за плечами престижные университеты Канады и США, опыт работы в топовых консалтинговых и инвестиционных компаниях.





Хорхе Кальдерон входил в список пяти топ-управленцев Deutsche Bank, является членом совета директоров финансового хедж-фонда Seer Capital и выступает бизнес-ангелом для ряда стартапов, включая Satellite.



