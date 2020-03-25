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Компания белоруски привлекла 1,8 млн долларов инвестиций

25.03.2020 10:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Satellite Innovations, Inc. со штаб-квартирой в Нью-Йорке и инженерным офисом в Минске привлекла 1,8 млн долларов инвестиций. Эту информацию belmir.by подтвердила сооснователь и CEO компании белоруска Евгения Вандерстаррен.

Компания белоруски привлекла 1,8 млн долларов инвестиций
Евгения Вандерстаррен; Брэдли Вандерстаррен и Джошуа Джерси. Фото: Satellite Innovations
– В раунде участвовали бизнес-ангелы и представители инвестиционных компаний, которые не только вложились в развитие Satellite, но также образовали cовет консультантов, через который они будут обеспечивать быстрый рост компаний в своем портфолио за счет партнерства с нашими инженерными командами, – пояснила она.

По словам руководителя, Satellite занимается решением проблемы острой нехватки технологических талантов в США, создавая глобальные инженерные команды для быстрорастущих компаний.

Клиентам предлагаются готовые решения «под ключ» – высококвалифицированные разработчики программного обеспечения, современные технологии для совместной работы, а также полная кадровая и операционная поддержка.

Компания Satellite Innovations, Inc. была основана летом 2019 года, в ноябре открыт первый инженерный центр в белорусской столице.


В инженерном центре компании Satellite Innovations, Inc в Минске. Фото: Satellite Innovations

Евгения Вандерстаррен родом из Минска. Училась в БГУ на факультете международных отношений по специализации международное право. Затем изучала политические науки и бизнес-менеджмент в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Последние 11 лет жила в Нью-Йорке.

– Сначала работала в инвестиционном банке BNY Mellon, затем построила карьеру консультанта в финансовой и страховой индустрии США. Начинала бизнес-аналитиком, менеджером, консультантом и в дальнейшем управляла большими стратегическими и имплементационными проектами в ИТ-консалтинговой компании Capgemini, – рассказала она.

Всего же у компании Satellite Innovations, Inc. четыре основателя, в том числе Хорхе Кальдерон, Брэдли Вандерстаррен и Джошуа Джерси.


Брэдли Вандерстаррен и Джошуа Джерси были коллегами по работе в инвестиционной компании Lee Equity Partners. У обоих за плечами престижные университеты Канады и США, опыт работы в топовых консалтинговых и инвестиционных компаниях.

Хорхе Кальдерон входил в список пяти топ-управленцев Deutsche Bank, является членом совета директоров финансового хедж-фонда Seer Capital и выступает бизнес-ангелом для ряда стартапов, включая Satellite.
 
Теги: Минск
 
 
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