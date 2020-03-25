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За «договорняк» в белорусском хоккее наказали 11 человек. Многие играли в сборной и «Динамо-Минск»

25.03.2020 10:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник Федерация хоккея Беларуси назвала имена игроков, дисквалифицированных за участие в договорном матче между «Динамо-Молодечно» и «Могилевом». Среди фигурантов дела оказалось немало известных игроков, выступавших на чемпионатах мира и в Континентальной хоккейной лиге, а также успешный тренер.


Фото: ХК «Динамо-Молодечно»

Напомним, что за проигрыш от «Могилева» семи хоккеистам «Динамо» предлагали от 7 до 15 тысяч долларов на всех. В это время в команде как раз имелись задержки с выплатами заработной платы, так что игроков предложение заинтересовало.

Клуб из Молодечно вел по ходу игры 5:1, но уступил аутсайдеру 5:6. Скрыть «договорняк» не удалось из-за аномальных котировок букмекеров, которые моментально привлекли внимание болельщиков и журналистов.

Сергей Шелег

Двухметровый защитник уже в 20 лет дебютировал в КХЛ, попав в состав звездного «Динамо-Минск» времен Марека Сикоры. Перед следующим сезоном контракт с Шелегом был расторгнут по дисциплинарным причинам, но в сезоне-13/14 он вернулся в минское «Динамо». Суммарно в активе хоккеиста 23 матча и 2 (0+2) очка в КХЛ, а также опыт выступления за молодежную и национальную сборную.

Как сообщает ФХБ, Шелег был одним из трех хоккеистов (наряду с Лисичкиным и Ивановым), получивших деньги за сдачу матча. После этого он привлек к участию Станислав Кучкина, Павла Боярчука и Александра Сырея.

В «Динамо-Молодечно» Сергей Шелег был капитаном команды. Интересно, что его оставили в команде и после «договорняка».

Вячеслав Лисичкин

Легенда «Немана» провел в Гродно 20 сезонов, но два года назад был вынужден искать новое место работы из-за лимита на возрастных хоккеистов.

В 2018 году Лисичкин переехал в Молодечно и стал одним из лучших бомбардиров клуба. Также форвард регулярно выступает за команду президента


Вячеслав Лисичкин получает грамоту от Александра Лукашенко. Фото: president.gov.by

Алексей Иванов

Молодой российский голкипер ничего выдающегося у себя на родине не показывал, но испытывавшему перед сезоном проблемы с вратарями клубу из Молодечно пришелся ко двору.

Правда, уже по ходу чемпионата Иванов выглядел не сильнее Толопило, Осипкова и Карнаухова, а потому после «договорняка» с ним легко расстались.

Александр Сырей

Габаритный защитник привлекался в юниорскую и молодежную сборные Беларуси, результативно играл в Экстралиге, выступал за клубы из России (ВХЛ), Казахстана и Польши, но приглашения в национальную команду так и не получил.

Для нашего чемпионата Сырей — хоккеист видный, но после игры с «Могилевом» защитника из команды попросили.

К слову, именно Александр привлек к «делу» Никиту Устиненко.

Никита Устиненко

Пожалуй, самый звездный игрок из этой семерки. Праворукого защитника с хорошим катанием давно заприметили тренеры сборной и минского «Динамо». К 24 годам Устиненко уже сыграл на четырех чемпионатах мира. В этом сезоне он провел два матча за «зубров» в КХЛ, а всего во второй по силе лиге мира у него 40 встреч.


hcdinamo.by

Никита был в числе тех, кого оставили в составе и после «договорняка».

Станислав Кучкин

Российский нападающий является одним из ведущих форвардов «Динамо-Молодечно». Ранее 26-летний хоккеист довольно успешно играл в ВХЛ и чемпионате Словакии.

К участию в «договорняке» его привлекли Вячеслав Лисичкин и Сергей Шелег.

Кучкин остался в команде до конца сезона.

Павел Боярчук

Воспитанник гродненского «Немана» переехал в Молодечно только перед этим сезоном. Форвард всегда был на примете у тренеров сборной: Дэйва Льюиса, Андрея Сидоренко и Михаила Захарова. Вот уже пять лет подряд его привлекают к участию в товарищеских турнирах и тренировочных сборах, но на чемпионат мира Боярчук так ни разу и не попал.

В этом году он набрал 41 (17+24) очко за Молодечно, получив возможность доиграть сезон до конца.

Все вышеперечисленные хоккеисты получили по 8100 рублей штрафа, а также были дисквалифицированы на один сезон. Более того, Иванова, Шелега, Сырея и Устиненко еще ждет судебное разбирательство, а вот в отношении раскаявшихся Лисичкина, Боярчука и Кучкина уголовное дело прекращено.

Впрочем, этой семеркой дело не ограничилось. Сразу три известных хоккеиста знали о «договорняке», но принимать участие в нем отказались. Правда, и в правоохранительные органы ничего не сообщили.

Артем Волков

Один из лучших оборонительных форвардов Беларуси никогда не славился результативностью, но за счет надежных действий у своих ворот пять раз привлекался тренерами в национальную сборную для участия в чемпионате мира.


Артем Волков — справа. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В активе Волкова 160 игр в КХЛ в составе омского «Авангарда» и минского «Динамо».

Дмитрий Амброжейчик

Лучший бомбардир «Динамо-Молодечно» и бывший хоккеист минского «Динамо» (39 матчей в КХЛ). Миниатюрный и техничный форвард долгое время считался одним из главных молодых талантов Беларуси, но на чемпионатах мира так до сих пор и не сыграл.

В этом году вошел в пятерку лучших бомбардиров регулярного сезона Экстралиги А.

Никита Феоктистов

29-летний форвард был одним из лидеров сборной Беларуси, которая год назад вернулась в элитный дивизион. Никита забросил три шайбы, став наряду с Джеффом Платтом и Артемом Демковым лучшим снайпером сборной.

В этом сезоне провел 11 матчей за минское «Динамо» и даже забросил одну шайбу, но в январе перешел в «Торпедо-Горький» из ВХЛ.

Амброжейчик, Волков и Феоктистов заплатят по 1350 рублей штрафа.

Игорь Кривошлык

Ассистент главного тренера «Динамо-Молодечно» Игорь Кривошлык знаменит своей работой в связке с Михаилом Захаровым в золотые годы минской «Юности». После этого он уже в качестве главного тренера трудился в ВХЛ и Сербии, а перед этим сезоном вернулся в Беларусь.

Именно он был наказан суровее остальных: штраф в 8100 рублей и бессрочная дисквалификация! За что? Оказалось, что в первые месяцы сезона Игорь Александрович сделал более 20 ставок на игры с участием своей команды…

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Среди фигурантов дела оказалось немало известных игроков, выступавших на чемпионатах мира и в Континентальной хоккейной лиге, а также успешный тренер.
 
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