МВД предупреждает о новых видах мошенничества

Источник материала: ОНТ

От продажи ненужных вещей до выдуманного обмена денег. Мошенники становятся всё более изобретательными, предупреждает МВД.

Чаще всего на уловки ведутся пожилые люди. Злоумышленники под видом волонтёров могут за определенную плату предлагать помощь в доставке продуктов и лекарств. Проверить их личность легко – у настоящих волонтёров должно быть удостоверение. Впрочем, сценарии разные.

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси: «В связи с поступлением в обращение обновлённых банкнот Национального банка Беларуси не требуется никакой замены, но мошенники могут воспользоваться ситуацией и придумать легенду о её необходимости».

Ещё один популярный вид мошенничества – продажа ненужных вещей по баснословным ценам. О таких случаях милиция просит незамедлительно сообщать по телефону 102.

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