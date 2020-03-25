БЛАГОустройство – дело БЛАГОродное

Источник материала: Маяк Преднепровья

Месячник по благоустройству стартовал. Кажется, сама погода благоволит наведению порядка на земле: дождями не сыплет, сильными заморозками не пугает, зато радует солнечными, заметно удлинившимися световыми днями. Самое время заняться уборкой нашего общего дома – Быховщины. Активные земляки уже включились в этот процесс.



Под контролем

Грамотное планирование – составляющая успеха. В том числе, в деле благоустройства. Координирует работы в данном направлении штаб по наведению порядка. Его заседания проходят как в районном исполнительном комитете, так и с выездом в сельсиполкомы. Такой подход — возможность дать детальную оценку благоустройству как в черте города, так и в масштабах сельской местности.

План мероприятий по наведению порядка на земле включает широкий перечень задач. К воплощению ряда из них в жизнь уже приступили, а некоторые начнут реализовывать в ближайшей перспективе.

Делу — время

Содержание в образцовом порядке территории – прямая обязанность каждого. Время для наведения красоты и лоска – санитарные дни. По-прежнему упор будет сделан на озеленение участков. Причем кустарники и саженцы молодых деревьев украсят не только зоны, прилегающие к многоэтажным домам, но и улицы агрогородков и деревень.

Кстати, ряд сельисполкомов уже активно работает в данном направлении. Например, в агрогородке Красная Слобода появилась живая изгородь из кустарника – здесь на днях высадили спирею калинолистную. Посадкой хвойный и лиственных деревьев занимались и на территории Обидовичского сельсовета.

К наведению порядка активно подключаются организации, находящиеся на территории сельсоветов. Над благоустройством памятников, захоронений участников войн, а также гражданских кладбищ трудятся работники учебно-педагогических комплексов, учреждений культуры и здравоохранения, сельхозорганизаций, лесничеств и другие. Совместными усилиями проводятся санитарные очистки территорий, вырубка кустарниковой растительности.

Несанкционированные свалки – проблема, к сожалению, на сегодняшний день повсеместная. Ликвидацией этих стихийных мусорных «очагов» занимаются как сельчане, так и жители райцентра. Подобные работы, например, проводились на землях Лудчицкого и Новобыховского сельсоветов.

На гражданских кладбищах, относящихся к последнему сельскому исполнительному комитету, осуществляли распиловку поваленных аварийных деревьев. Много сил было брошено на уборку берега вдоль пожарного водоема в деревне Годылево, территория которого закреплена за Годылевским УПК.

Облагораживали въезд на территорию своего предприятия сотрудники Быховского филиала СЗАО «Серволюкс Агро» — они занимались очисткой бордюрного камня, приводили в порядок газоны.

Площади, относящиеся к центральной районной больнице, также не остались без внимания сотрудников учреждения здравоохранения. Славно поработали над очисткой от прошлогодней травы и остатков опавшей листвы работники районного центра социального обслуживания населения. На прилегающих территориях просто образцово чисто!

О перспективах

Ряд детских игровых и спортивных площадок на придомовых территориях в городе обновятся после ремонта. Этими видами работ в ближайшие два весенних месяца будут заниматься специалисты УКП «Жилкомхоз». Обустройство контейнерных площадок, как и ремонт газонов на некоторых улицах города, – также задачи для них.

Сельисполкомы продолжат наводить порядок на своих территориях – уже запланирован снос пустующих и ветхих домов в агрогородках, деревнях и поселках.

Сельхозорганизации бросят силы на обустройство ограждений своих объектов, вовлечение в хозяйственный оборот пустующих земель.

Ответственные лица уделят внимание наведению чистоты и порядка на территориях вдоль автомобильных дорог, их озеленению. Ближе к лету запланировано обустройство мест и зон отдыха близ водных объектов. Продолжатся работы по поддержанию в надлежащем состоянии кладбищ.

Наведение порядка на земле – дело трудоемкое, но нужное. Удвоить достойный результат в плане наведения порядка на земле помогут субботники. Ближайший пройдет уже 28 марта.

Ответственный подход к благоустройству — прямая обязанность каждого земляка. А итоги хозяйского подхода обязательно порадуют: преображение родного края станет самой высокой оценкой всеобщего труда.

В наших руках сделать Быховщину еще прекраснее! Она этого достойна!

Алеся ЦАРЕВА.