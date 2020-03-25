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«Горячая линия»
25.03.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
В Комитете госконтроля Могилевской области 27 марта 2020 г. будет проводиться «горячая линия» с населением на тему: «Проблемные вопросы при начислении и выплате заработной платы в бюджетных организациях Могилевской области».
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В Комитете госконтроля Могилевской области 27 марта 2020 г. будет проводиться «горячая линия» с населением на тему: «Проблемные вопросы при
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