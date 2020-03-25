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«Горячая линия»

25.03.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

В Комитете госконтроля Могилевской области 27 марта 2020 г. будет проводиться «горячая линия» с населением на тему: «Проблемные вопросы при начислении и выплате заработной платы в бюджетных организациях Могилевской области».
В указанный день граждане, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, по телефону 63-82-03 могут сообщить специа­листам КГК информацию о фактах необоснованного снижения в 2020 году размера начисленной заработной платы в бюджетных организациях региона. Комитет также интересует мнение работников экономических (бухгалтерских) служб о новой системе оплаты труда, возникающих проблемных вопросах при начислении заработной платы.
Кроме того, аналогичную информацию с приложением копий расчетных листов за декабрь 2019 г., январь и февраль 2020 г. можно направить Комитету госконтроля по электронной почте kgkmogilev@mail.belpak.by.

 
 
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В Комитете госконтроля Могилевской области 27 марта 2020 г. будет проводиться «горячая линия» с населением на тему: «Проблемные вопросы при
 
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