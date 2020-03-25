О чем ГАИ Ганцевичей напоминает автовладельцам?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Завершается учебная четверть. Совсем скоро улица еще больше наполнится детскими голосами. Юные участники дорожного движения будут гулять, играть, ходить друг к другу в гости и на различные секции. У детей и подростков появится больше свободного времени, а это значит, что водителям следует быть готовыми, что на дороге станет больше мальчишек и девчонок.

Наша общая задача, чтобы весенние каникулы принесли только радость и приятные воспоминания. Ведь порой дети сами провоцируют ДТП. Такое дорожно-транспортное происшествие недавно произошло в Пружанах, в котором ребенок получил травмы.

48-летний горожанин управлял автомобилем «УАЗ 39094» и двигался по улице Ленина, осуществляя объезд автобуса «МАЗ», остановившегося на остановочном пункте маршрутных транспортных средств, в связи с посадкой/высадкой пассажиров. Водитель совершил наезд на семилетнего пешехода, выбежавшего на проезжую часть из-за автобуса, вне пешеходного перехода. В результате ДТП мальчик с ушибами госпитализирован.

Взрослые должны ежедневно напоминать детям, как правильно и безопасно переходить дорогу, обращать внимание несовершеннолетних, что выход на проезжую часть из-за ограничивающего обзорность объекта на дороге опасен: ни в коем случае нельзя резко выбегать на дорогу из-за припаркованного транспорта или растущих деревьев. Необходимо постоянно быть примером для юных пешеходов: всегда и везде соблюдать Правила дорожного движения. Для каждого ребенка – папа и мама являются авторитетами. И даже если школьный учитель и инспектор ГАИ, пришедший на занятия, многократно повторят, что переходить дорогу можно исключительно по пешеходному переходу, но родители упорно будут перебегать там, где им хочется, ребенок будет поступать аналогично.

Именно сегодня обязанность родителей в спокойной обстановке, никуда не торопясь, напомнить дочери или сыну о том, что у пешеходов, конечно, есть права, но еще у них есть обязанности: переходить дорогу исключительно по пешеходному переходу, перед этим посмотрев налево-направо, дождаться остановки транспортных средств. Дорога полна опасностей, с ней нельзя шутить. Игра «Кто быстрее? Автомобиль или человек?» не должна существовать. Точно также нельзя играть возле дороги: в беге за мячом или прыгая через скакалку можно увлечься и не заметить движущийся транспорт или стать жертвой аварии, потому что водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Госавтоинспекция области напоминает, согласно пункту 178 Правил дорожного движения перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

‒ детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, ‒ в возрасте до пяти лет;

‒ детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, ‒ в возрасте от 5 до 12 лет.





Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования указанных выше устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.

ГАиП ГАИ УВД.

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