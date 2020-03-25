Уважаемые получатели пенсий (пособий)!

Источник материала: Новости Докшицы





С целью создания дополнительной защиты от распространения вирусных инфекций для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, вы можете обратиться по телефону в обслуживающее отделение почтовой связи для организации выплаты пенсии (пособия) почтальоном на дому.

Кроме того, заявку на выплату пенсии (пособия) на дому Вы можете подать через контакт-центр РУП «Белпочта» по телефону — 154.

Одновременно с получением пенсии (пособия) на дому Вы можете осуществить оплату коммунальных платежей, отправку почтовых отправлений, выписку печатных средств массовой информации.

Будьте здоровы и берегите себя и своих близких!