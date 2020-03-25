Шарковщинский РОЧС провел в районе мониторинги

Источник материала: Клiч Радзiмы

Инспекцией надзора и профилактики Шарковщинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям с целью обеспечения пожарной безопасности в марте 2020 года проведен мониторинг объектов КУПСХП «Городец» на территории Шарковщинского района. В ходе проведения мониторинга были выявлены нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утверждённые Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017 (далее – ОТПБ), а именно:

— на фермах «Улино» и «Коновалово» допускается стоянка прицепов и гужевых повозок в тамбурах и проходах животноводческих ферм (п.2 ОТПБ, п.85 постановления Совета Министров Республики Беларусь №779 от 20.11.2019 года «Об утверждении специфических требований»);

— не производится своевременное обновление стендов с информацией о пожарной безопасности на следующих объектах: ферма «Центр», мех.мастерские д.Городец, административное здание. (п.3.2 ОТПБ);

— допущена эксплуатация неисправных огнетушителей: ферма «Центр» (без раструба), пожарный щит мех.мастерских д.Городец (давление на «0»), (п. 54. ОТПБ);

— на фермах «Улино», «Коновалово», «Центр», мех.мастерских д.Городец на наружной стороне дверей (ворот) помещений, категорируемых по взрывопожарной и пожарной опасности, отсутствуют указатели их категории. (п.2 ОТПБ, п.19 постановления Совета Министров Республики Беларусь №779 от 20.11.2019 года «Об утверждении специфических требований»);

— допущено хранения в мех.мастерской д.Городец кислородного и газового баллонов с не отсоединёнными шлангами от них. п.41 ОТПБ (после окончания работы или при перерывах в работе на постоянных местах огневых работ газовое оборудование должно быть отключено, а шланги – отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и горючих газов);

— на фермах «Коновалово», «Центр», мех.мастерских д.Городец к эксплуатации допускаются теплогенерирующие аппараты и отопительные приборы не заводского изготовления. (п.27 ОТПБ);

— на фермах «Коновалово», «Центр», мех.мастерские д.Городец, транспортные средства, административное здание не обеспечены требуемым количеством огнетушителей (п.53 ОТПБ, постановление МЧС от 18.05.2018 года №35 «Об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения»;

— на ферме «Центр», мех.мастерских д.Городец, административном здании не разработаны планы эвакуации людей при пожаре в соответствии с требованиями ТНПА. (п.45 ОТПБ, постановление МЧС от 20.04.2018 года №21 «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре»;

— не проведена подготовка работников по программам пожарно-технического минимума (п.3.2. ОТПБ, п. 15, п.16 постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь №36 от 22 мая 2018 года);

Также был проведен мониторинг объектов ОАО «Княж» на территории Шарковщинского района. В ходе проведения мониторинга были выявлены нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утверждённые Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017 (далее – ОТПБ), а именно:

— на ферме д.Премяны допускается стоянка гужевых повозок в тамбурах и проходах животноводческих ферм (п.2 ОТПБ, п.85 постановления Совета Министров Республики Беларусь №779 от 20.11.2019 года «Об утверждении специфических требований»);

— не производится своевременное обновление стендов с информацией о пожарной безопасности на следующих объектах: фермы д.Столица, д.Премяны, д.Королево, административное здание. (п.3.2 ОТПБ);

— допущена эксплуатация неисправных огнетушителей: ферма д.Королево (срок эксплуатации более 5 лет), (п. 54. ОТПБ);

— на фермах д.Столица, д.Премяны, д.Королево, на наружной стороне дверей (ворот) помещений, категорируемых по взрывопожарной и пожарной опасности, отсутствуют указатели их категории. (п.2 ОТПБ, п.19 постановления Совета Министров Республики Беларусь №779 от 20.11.2019 года «Об утверждении специфических требований»);

— на ферме д.Столица к эксплуатации допускаются теплогенерирующие аппараты и отопительные приборы не заводского изготовления. (п.27 ОТПБ);

— на фермы д.Столица, д.Премяны, д.Королево, транспортные средства, административное здание не обеспечены требуемым количеством огнетушителей (п.53 ОТПБ, постановление МЧС от 18.05.2018 года №35 «Об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения»;

— в мех.мастерских д.Германовичи на втором этаже и административном здании не разработаны планы эвакуации людей при пожаре в соответствии с требованиями ТНПА. (п.45 ОТПБ, постановление МЧС от 20.04.2018 года №21 «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре»);

— не проведена подготовка работников по программам пожарно-технического минимума (п.3.2. ОТПБ, п. 15, п.16 постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь №36 от 22 мая 2018 года);

— в административном здании и втором этаже мех.мастерских д.Германовичи пути эвакуации и эвакуационные выходы не обозначены указательными знаками пожарной безопасности (п.44 ОТПБ).

Районный отдел по ЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона

РБ «О пожарной безопасности» руководители организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

Инспекцией надзора и профилактики Шарковщинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям с целью контроля за устранением ранее выявленных нарушений были проведены повторные мониторинги объектов ОАО «Шарковщинский агротехсервис» на территории Шарковщинского района, общежития филиалу ДСУ – 26 «ОАО ДСТ №1г.Витебск» по адресу д.Заречье, ул. Заречная, 2, а также лицензиата ООО «Стройэлектросфера», обслуживающего на данном объекте автоматическую пожарную сигнализацию, лицензиата ОАО «Витавтоматика» обслуживающего в ГУСО «Александровский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу д.Александрово, ул.Центральная, 9 автоматическую пожарную сигнализацию, лицензиата РГОО «БДПО» обслуживающего в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения» по адресу д.Дикево, ул. Школьная, 1 автоматическую пожарную сигнализацию. В ходе проведенных мониторингов было установлено, что все ранее выявленные нарушения устранены в полном объеме.

Проведенные мониторинги показали, что руководителем и должностными лицами на объектах уделяется должное внимание к требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации и обеспечивается на должном уровне пожарная безопасность и противопожарный режим.

Д. КОТОВИЧ,

инспектор ИНиП РОЧС.