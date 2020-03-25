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В Китае мужчина умер от хантавируса

25.03.2020 10:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Китае мужчина, который направлялся на работу в автобусе, внезапно умер от хантавируса. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на агентство «Синьхуа» и циркуляр, выпущенный местной комиссией по здравоохранению в Линьцане.


Хлопковая крыса, которая является носителем хантавируса. Фото: wikipedia.org

Хантавирус — это семейство вирусов, распространяемых главным образом грызунами. У людей могут быть разные проявления. Так, хантавирусы в Северной и Южной Америке известны как хантавирусы Нового Света и могут вызывать хантавирусный легочный синдром. А хантавирусы, известные как хантавирусы Старого Света, встречаются в основном в Европе и Азии и могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

Чаще всего заражение человека происходит при контакте с грызунами или продуктами их жизнедеятельности (моча, слюна, легочный секрет и помет). Передача заболевания от человека к человеку нехарактерна. Такие случаи встречаются, но зафиксированы только на территории Аргентины и Чили.

Сейчас стало известно, что рабочий-мигрант из Линьцаня, городского округа на юго-западе Китая, внезапно почувствовал себя плохо и умер примерно в семь утра в понедельник, пока ехал на работу через Ниншань, что расположен на северо-западе страны. У него оказался отрицательный результат на COVID-19, но положительный на хантавирус.

Это был первый случай такого рода, и потому началось эпидемиологическое расследование. В город отправилась специальная команда, которая начала мониторинг и представила для тестирования образцы еще двух человек с высокой температурой и других людей, которые ехали с погибшим в автобусе.

Китайские СМИ подчеркивают, что пациенты с хантавирусом будут проявлять такие симптомы, как лихорадка, кровотечение и повреждение почек. Инкубационный период обычно составляет от семи дней до двух недель, а ранние симптомы включают истощение, рвоту и покрасневшие щеки.

В Китае вакцины против хантавируса существуют на рынке почти 20 лет, и их применение считается самым эффективным способом предотвращения инфекции. Уровень защиты составляет 92% спустя шесть лет после массовой вакцинации, то есть большинству людей не нужна вторая прививка.

С 2008 года в Китае введены в действие программы вакцинации против хантавируса в регионах и группах высокого риска.

 
 
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Хантавирус - это семейство вирусов, распространяемых главным образом грызунами.
 
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