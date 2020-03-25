О минимальной заработной плате

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В соответствии со ст.63 Трудового кодекса Республики Беларусь формы, системы и размеры оплаты труда работников, в том числе стимулирующие (надбавки, премии, бонусы и иные выплаты) и компенсирующие (доплаты в соответствии со статьями 62, 67, 69 и 70 настоящего Кодекса и иные выплаты) выплаты, устанавливаются нанимателем на основании коллективного договора, соглашения, иных локальных правовых актов и трудового договора.

Формы и системы оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, устанавливаются нанимателем, а размеры оплаты труда — законодательством.

В соответствии с п.4 ч.1 ст.55 Трудового кодекса Республики Беларусь наниматель обязан выдавать заработную плату в сроки и размерах, установленных законодательством, коллективным договором, соглашением или трудовым договором.

В соответствии с ч.1 ст.59 Трудового кодекса Республики Беларусь, ст.1 Закона Республики Беларусь «Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы» (далее – Закон) минимальная заработная плата (месячная и часовая) — государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда, который наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных правовых актов и трудового договора.

Месячная минимальная заработная плата — установленный законодательством низший размер оплаты труда работников за календарный месяц, применяется в отношении работников, оплата труда которых производится на основе месячных тарифных ставок (окладов, должностных окладов).

Размер месячной минимальной заработной платы устанавливается Советом Министров Республики Беларусь ежегодно с 1 января. Месячная минимальная заработная плата в течение года подлежит индексации в порядке, предусмотренном для индексации доходов, полученных из бюджетных источников, в соответствии с законодательством об индексации доходов населения с учетом инфляции.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.08.2019 №582 установлена месячная минимальная заработная плата с с 01.01.2020 в размере 375 руб.

Коллективным договором (соглашением) может быть установлен иной размер месячной минимальной заработной платы, но не ниже размера месячной минимальной заработной платы, установленного в соответствии с Законом.

Часовая минимальная заработная плата — рассчитанный из установленной законодательством месячной минимальной заработной платы низший размер оплаты труда работников за один час рабочего времени, применяется в отношении работников, оплата труда которых производится на основе часовых тарифных ставок (окладов, должностных окладов).

Размер часовой минимальной заработной платы определяется нанимателем путем деления размера месячной минимальной заработной платы на соотношение расчетной нормы рабочего времени календарного года, установленной для соответствующих категорий работников нанимателем в соответствии с законодательством о труде, и количества месяцев календарного года.

Так, при расчетной норме рабочего времени по производственному календарю на 2020 год для 40-часовой пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 2032 часов, часовая минимальная заработная плата составит 2,21 руб. (375 / (2032 / 12).

При расчетной норме рабочего времени по производственному календарю на 2020 год для 40-часовой шестидневной рабочей недели с выходным днём в воскресенье – 2026 час, часовая минимальная заработная плата составит 2,22 руб. (375 / (2026 / 12).

Для работников в возрасте от 16 до 18 лет установлена сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю. Согласно ст.279 Трудового кодекса Республики Беларусь заработная плата работникам моложе восемнадцати лет при сокращенной продолжительности ежедневной работы выплачивается в таком же размере, как работникам соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы.

Согласно ст.287 Трудового кодекса Республики Беларусь для инвалидов I и II группы устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю. При этом оплата их труда производится в таком же размере, как оплата труда работников соответствующих профессий и должностей при полной норме продолжительности рабочего времени.

При расчетной норме рабочего времени по производственному календарю на 2020 год для 35-часовой пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье – 1777 часов, часовая минимальная заработная плата составит 2,53 руб. (375 / (1777 / 12).

При расчетной норме рабочего времени по производственному календарю на 2020 год для 35-часовой шестидневной рабочей недели с выходным днём в воскресенье – 1771 час, часовая минимальная заработная плата составит 2,54 руб. (375 / (1771 / 12).

Часовая минимальная заработная плата изменяется нанимателем при изменении размера месячной минимальной заработной платы, в том числе в связи с индексацией месячной минимальной заработной платы.

В соответствии с ч.3 ст.6 Закона работнику, у которого размер начисленной заработной платы оказался ниже размера минимальной заработной платы (месячной и часовой), установленного и применяемого в соответствии с Законом, наниматель обязан произвести доплату до размера минимальной заработной платы (месячной и часовой). При определении доплаты до размера минимальной заработной платы (месячной и часовой) в размере начисленной заработной платы работника не учитываются выплаты компенсирующего характера и выплаты, не связанные с выполнением работником обязанностей, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора.

Например, если у инвалида II группы, выполнившего обязанности, вытекающие из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора, оплата труда которого производится на основе месячной тарифной ставки, при пятидневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье, в феврале 2020 года продолжительность рабочего времени в нормальных условиях составила 140 часов (20 дней по 7 часов), и при этом размер начисленной заработной платы оказался ниже размера месячной минимальной заработной платы, наниматель обязан произвести доплату до размера месячной минимальной заработной платы, то есть до 375 руб., если коллективным договором (соглашением) не установлен больший размер месячной минимальной заработной платы.

Результаты анализа причин начисления работникам организаций Витебской области заработной платы ниже месячной минимальной заработной платы свидетельствуют о том, что в подавляющем большинстве случаев эти причины связаны с продолжительностью отработанного рабочего времени (выполнение работником работы на условиях неполного рабочего времени, нахождение его в отпуске без сохранения заработной платы в связи с обучением, по семейно-бытовым и другим уважительным причинам либо в отпуске без сохранения или с частичным сохранением заработной платы по инициативе нанимателя, простой не по вине работника и др.).

Рассмотрим несколько примеров.

Справочно : расчетная норма рабочего времени при пятидневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье в феврале 2020 года – 160 часов, в марте 2020 года – 176 часов).

Например, если работнику, оплата труда которого производится на основе месячной тарифной ставки, при пятидневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье, установлено неполное рабочее время продолжительностью 20 часов в неделю (с понедельника по пятницу по 4 часа в день), при выполнении обязанностей, вытекающих из законодательства, локальных правовых актов и трудового договора, в феврале 2020 года продолжительность рабочего времени в нормальных условиях составила 80 часов (20 дней по 4 часа), и при этом размер начисленной заработной платы оказался ниже размера месячной минимальной заработной платы, наниматель обязан произвести доплату до размера месячной минимальной заработной платы, то есть до 187,5 руб. (375 руб. / 160 час. х 80 час.), если коллективным договором (соглашением) не установлен больший размер месячной минимальной заработной платы. В аналогичной ситуации работнику, оплата труда которого производится на основе часовой тарифной ставки, доплата производится до 176,8 руб. (80 час. х 2,21 руб.).

Если работник, оплата труда которого производится на основе месячной тарифной ставки, при пятидневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье, работал с 3 по 7 февраля 2020 года (5 дней по 8 часов, всего 40 часов), а с 10 по 28 февраля 2020 года был временно нетрудоспособен, размер начисленной заработной платы должен быть не менее 93,75 руб. (375 руб. / 160 час. х 40 час.). В аналогичной ситуации работнику, оплата труда которого производится на основе часовой тарифной ставки, доплата производится до 88,4 руб. (2,21 руб. х 40 час.). Начисление пособия по временной нетрудоспособности производится в установленном порядке.

Согласно ч.1 ст.71 Трудового кодекса Республики Беларусь при невыполнении норм выработки, браке и простое не по вине работника заработная плата не может быть ниже двух третей установленных ему тарифной ставки (тарифного оклада), оклада.

Работнику, оплата труда которого производится на основе месячной тарифной ставки, при пятидневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье, работавшему только с 2 по 6 марта 2019 года в связи с простоем не по вине работника с 9 по 31 марта 2019 года, размер начисленной заработной платы должен быть не менее 85,23 руб. (375 руб. / 176 час. х 40 час.). В аналогичной ситуации работнику, оплата труда которого производится на основе часовой тарифной ставки, размер начисленной заработной платы должен быть не менее 88,4 руб. (2,21 руб. х 40 час.). Кроме того, заработная плата за время простоя не по вине работника должна быть не ниже двух третей установленных ему тарифной ставки.

Работнику, оплата труда которого производится на основе месячной тарифной ставки, при пятидневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье, работавшему только с 16 по 31 марта 2020 года (12 дней по 8 часов, всего 96 часов) в связи с нахождением в отпуске без сохранения заработной платы с 2 по 13 марта 2020 года, размер начисленной заработной платы должен быть не менее 204,55 руб. (375 руб. / 176 час. х 96 час.). В аналогичной ситуации работнику, оплата труда которого производится на основе часовой тарифной ставки, размер начисленной заработной платы должен быть не менее 212,16 руб. (2,21 руб. х 96 час.).

Работникам, не выполнившим без уважительных причин обязанности, вытекающие из законодательства, локальных правовых актов и трудового договора, например, в том числе совершившим прогул либо отсутствовавшим на работе без уважительных причин в течение непродолжительного времени, доплата до размера минимальной заработной платы не должна производиться.

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21.07.2014 №68 «Об установлении перечня выплат» установлен перечень компенсирующих выплат и выплат, не связанных с выполнением работником обязанностей, вытекающих из

законодательства, локальных правовых актов и трудового договора, не учитываемых в размере начисленной заработной платы работника при определении доплаты до размера минимальной заработной платы (месячной и часовой) :

1. Доплаты за совмещение должностей служащих (профессий рабочих), расширение зон обслуживания (увеличение объема работы), исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, должностной (рабочей) инструкцией.

2. Доплаты за работу в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими, и выходные дни.

3. Доплаты за работу в особых условиях труда (на тяжелых работах, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда и на работах на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС).

4. Доплаты за работу в ночное время или в ночную смену при сменном режиме работы.

5. Доплаты за разделение рабочего дня (смены) на части. 6. Доплаты до размера минимальной заработной платы (месячной и часовой).

7. Компенсации в целях возмещения работникам затрат, связанных с выполнением ими трудовых обязанностей, предусмотренные в главе 9 Трудового кодекса Республики Беларусь.

8. Компенсации работникам, работающим в зоне эвакуации (отчуждения).

9. Компенсации за неиспользованный трудовой отпуск.

10. Компенсирующие выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, предусмотренные в локальных правовых актах, принятых в установленном порядке, и трудовых договорах. (в ред. постановления Минтруда и соцзащиты от 21.11.2019 N 56)

11. Исключен.

(п. 11 исключен с 1 января 2020 года).

12. Выплаты, не связанные с выполнением работником обязанностей, вытекающих из законодательства, локальных правовых актов и трудового договора, в том числе:

12.1. к отпуску, на оздоровление (лечение, отдых);

12.2. к юбилейным датам, праздникам, торжественным событиям;

12.3. при выходе на пенсию;

12.4. при рождении ребенка, по уходу за ребенком, в связи с усыновлением (удочерением) ребенка;

12.5. в связи со смертью близких родственников, с постигшим стихийным бедствием, пожаром и другими семейными обстоятельствами;

12.6. на питание, проезд, по найму жилого помещения;

12.7. на приобретение учебной и методической литературы;

12.8. отдельным категориям работников, в том числе:

12.8.1. инвалидам, многодетным семьям, работникам, имеющим детей-инвалидов;

12.8.2. молодым специалистам в соответствии с законодательством.

Согласно ст.89 Трудового кодекса Республики Беларусь наниматель обязан обеспечивать нормальные условия для выполнения работниками норм труда. Согласно ч.1 ст.86 Трудового кодекса Республики Беларусь нормы труда — нормы выработки, времени, обслуживания, численности, нормированные задания — устанавливаются для работников в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии, организации производства и труда.

Так, при установлении норм обслуживания крупного рогатого скота в количестве 200 голов при наличии в сельскохозяйственной организации 158 голов, выполнение животноводами норм труда (норм обслуживания) не представляется возможным как в течение полной нормы продолжительности рабочего времени (40 часов в неделю), так и в случае выполнения работы в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные и выходные дни.

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 30.10.2002 №1506 «О формировании фонда оплаты труда в сельскохозяйственных организациях,

имеющих задолженность по выплате заработной платы» сельскохозяйственные организации, имеющие задолженность по выплате заработной платы, формируют фонд оплаты труда, из которого начисляют заработную плату в размере не более 25 процентов от объема реализованной продукции, полученной за расчетный месяц.

Согласно ч.4 ст.23 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» Законы, декреты и указы Президента Республики Беларусь имеют большую юридическую силу по отношению к постановлениям Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, постановлениям Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, нормативным правовым актам Совета Министров Республики Беларусь, Верховного Суда Республики Беларусь, Генеральной прокуратуры, а также к иным нормативным правовым актам.

Учитывая изложенное, минимальные гарантии в области оплаты труда, установленные в соответствии со ст.59 Трудового кодекса Республики Беларусь и Законом должны соблюдаться.

Таким образом, несмотря на наличие задолженности по выплате заработной платы, объема реализованной продукции, размер начисленной заработной платы за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора, не может быть ниже размера минимальной заработной платы (месячной и часовой).

В случае, если за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени работникам, выполнившим обязанности, вытекающие из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора, не произведена доплата до размера минимальной заработной платы (месячной и часовой) с целью уменьшения фонда оплаты труда до размера, установленного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.10.2002 №1506, нанимателем нарушены ст.59 Трудового кодекса Республики Беларусь, ч.3 ст.6 Закона.

Нарушение нанимателями норм законодательства, регулирующих применение минимальной заработной платы, влечет за собой нарушение прав работников при исчилении стажа работы для назначения пенсии. Так, согласно ч.1 ст.51 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» В стаж работы засчитываются периоды работы, предпринимательской, творческой и иной деятельности при условии, что в течение этих периодов производилась уплата обязательных страховых взносов в бюджет фонда согласно законодательству о государственном социальном страховании. При этом, если среднемесячный фактический заработок (доход), из которого уплачены обязательные страховые взносы, за календарный год (либо менее календарного года, если в соответствующем году имели место прием на работу или увольнение, регистрация или исключение из числа плательщиков обязательных страховых взносов либо другие подобные обстоятельства) оказался ниже минимальной заработной платы, установленной законодательством, указанные периоды засчитываются в стаж работы с применением поправочного коэффициента. Поправочный коэффициент рассчитывается путем деления среднемесячного фактического заработка (дохода) лица на среднеарифметическую величину минимальной заработной платы за соответствующий период уплаты обязательных страховых взносов.

Главный государственный инспектор

Глубокского межрайонного отдела

Витебского облуправления

Департамента государственной

инспекции труда С.С. Шинкевич